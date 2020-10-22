【叱咤2020】商台擬復辦實體頒獎禮　謝安琪關智斌致電DJ「求證」

商業電台、香港電台和新城電台三大電台上年在社會氣氛影響下，全數取消實體頒獎禮，只有無綫（TVB）如常舉行《勁歌金曲頒獎典禮》，而今年新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，政府雖然重新開放表演場地，但在疫情尚未完全受控，所以實體頒獎禮能否如期舉行仍是未知數。

上年包括《叱咤》在內，三大電台都取消實體頒獎禮，並改以其他方式頒獎。圖為姜濤與謝安琪四手聯彈，並唱出《我們的基因》。 (資料圖片)

商業電台叱咤903最近開始播放宣傳聲帶，疑似為復辦實體頒獎禮鋪路。聲帶中謝安琪、關智斌、泳兒、MIRROR等歌手及組合會致電梁文禮、朱薰等DJ，單刀直問他們：「其實今年有冇叱咤？」而一眾DJ則反問：「1月1日你喺邊？」不少網民都希望叱咤能舉行實體頒獎禮，並建議仿效現時美國職業籃球聯賽（NBA），如未能安排樂迷入場，可進行網上直播，並在會場設計上加添虛擬觀眾元素。

網民建議可以閉門方式舉行頒獎禮。（my903.com 商業電台Facebook截圖）

《香港01》曾聯絡商台對外事務部了解詳情，其發言人回覆指：「有關本年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮之詳情，本台將於稍後作出公佈。」其他電台方面，香港電台及新城電台均表示將在稍後時間公布詳情。

年底會否有實體頒獎禮？三大電台均表示即將公布具體安排。（資料圖片）

至於電視台頒獎禮方面，ViuTV指頒獎禮將暫定在下個年度舉行，由「Chill Club推介榜」冠軍歌競逐獎項，具體安排將會再對外正式公布；而無綫則指，暫時未決定今年是否舉行實體頒獎禮。