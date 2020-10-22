陳奕迅爆女兒迷內地偶像　自稱地位更高：他們都叫我Eason哥！

陳奕迅（Eason）近日推出全新廣東作品《致明日的舞》，並透過視像會議形式接受傳媒訪問。談到最近是否忙於籌備新專輯，Eason坦言：「我現在最期待的是做現場演唱會，現在真的沒辦法，所以就先做專輯，一首一首慢慢消化。」

Eason近日推出全新廣東作品《致明日的舞》，並透過視像會議形式接受傳媒訪問。（資料圖片）

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Eason在片段中提到，近年女兒迷上內地偶像，自己在她的介紹下亦開始留意王一博、范丞丞等在內地很受歡迎的藝人。Eason透露，自己曾對女兒笑稱：「你這些偶像，其實有一些我真的有看過，都叫Eason哥你知道嗎？也許他們比我紅，但是我的地位比他們高！」他不但模仿其他人膜拜自己的動作，更做出了「得分」的手勢，相當搞笑。

Eason對自己的女兒說，年輕偶像都會叫他Eason歌。（視頻截圖）

談到自己留意的內地節目和明星，Eason指自己因支持好友鄭希怡而追看《乘風破浪的姐姐》：「希怡姐姐是我的朋友，所以有在支持她，在看這個節目；《街舞》（《這！就是街舞》）」也會認識到王一博。易烊千璽是因為看完《少年的你》之後，就覺得他很酷，然後一直有留意他的東西。」