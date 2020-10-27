許光漢回歸本業出道做歌手　首支派台歌《別再想見我》戴佩妮操刀

29歲台灣男演員許光漢因台劇《想見你》而爆紅，瞬速上位之餘更一舉入圍金鐘視帝。近來他更由電影和戲劇跨足歌壇，今日（27/10）推出個人第一首歌曲《別再想見我》，各位粉絲能夠大飽耳福了。

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29歲台灣男演員許光漢今日（27/10）推出個人第一首歌曲《別再想見我》。

過去許光漢就曾被點名唱歌，低沉嗓音極具魅力，讓媒體戲稱他是「被演戲耽誤的歌手」。他於今年6月宣布加盟何樂音樂，以《別再想見我》一曲正式以歌手身份出道，詞曲和製作均由金曲歌后戴佩妮親自操刀，二人曾於《你怎麼可以安心的睡着》MV合作，據台灣傳媒報道，原來最初許光漢唱的不是由她所作，思考3天，終以「最壞的結果就是連朋友都做不成」的心態接下這份工作，變成大家今天出自她手筆的《別再想見我》，戴佩妮坦言當初為何不一口應承唱片公司的原因是：「我就是不想讓別人死在我手裏的俗辣（俗辣是台語，解作膽小）！」



許光漢表示，拍戲和唱歌有一點相似，也有一點不一樣：「演戲的話，會想好幾種表現的方式；演唱的話，要再唱熟一點，憑著感覺去演唱，把自己放到歌裡面。」但他承認唱歌真的並非如外界那樣想的容易，「對於剛開始唱歌的我，真的有點困難，但Penny姐做的是很對的事情……我的能力還太不足，所以有時候會聽不懂她說的。只能從錄音的過程裡，邊問邊揣摩。」《別再想見我》歌詞似乎暗示自己對愛情的看法，許光漢說：「談感情，沒有真正灑脫的人，說灑脫都是騙人的。如果真的在一段感情裡，還是喜歡對方，要灑脫也是逼自己灑脫。」

《別再想見我》的詞曲和製作均由金曲歌后戴佩妮親自操刀，並會透過歌曲反映許光漢的狀態。

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