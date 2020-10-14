許光漢迎30歲自認對感情唔夠瀟灑　最欣賞女仔係呢Type…

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台灣男神許光漢今個月底將滿30歲，接受「MilKX」雜誌專訪，被問到因《想見你》爆紅後，是否已適應不同生活？他坦言還在調適，但希望在私領域不會失去「本我」，繼續維持從前的生活習慣：
離開戲劇後的許光漢，不需要星光與包袱，繼續過沒有成為關注焦點前許光漢會過的生活，也是我確保不會枯竭、維持表演誠摯熱忱的方式。
許光漢
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擁有大批「許太太」粉絲，許光漢也分享自己欣賞的女性特質，他說：「對女性我比較無法具體形容，可能是優雅、自信。就像前幾題聊的，我自認不夠瀟灑，所以凡事應對都能優雅、依序自己節奏的女性是我自己蠻敬佩的特質。」
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對於即將滿30歲，許光漢形容理想的30歲，「是工作及玩樂生活能呈現游刃有餘的合拍狀態。對事業有想法動力的同時，不失生活應該要有趣的樣貌。」但笑說覺得自己離這樣的理想還有一段距離。
許光漢繼續表示：「我正在不斷的和自己對話，慢慢地調適自我，調整對人事物更多的從容心態、學習並減少優柔寡斷的個性、學習瀟灑，我想這是我個人重要的功課，雖然我也不確定哪一天我可以成為這樣的許光漢，不過我會一直往這個的方向前進。」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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