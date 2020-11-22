張敬軒成首位重返紅館開騷歌手　入座率低仍滿意：以往會好唔開心

張敬軒今日（22/11）起於紅館舉行《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，觀眾在晚上七時半起開始入場，會場外設有體溫探測儀器量度體溫，場內座位用塑膠帶綁好，將觀眾每四人一組分隔，但大部分排隊人士就未有按在場職員指示，保持社交距離。

軒仔以《酷愛》揭開今晚序幕。（梁碧玲攝）

座位按限聚令要求分隔（梁碧玲攝）

今晚的頭場就有楊受成夫婦、霍啟剛夫婦、蔡卓妍、周家怡、吳浩康、關智斌、洪卓立、泳兒、楊受成夫婦、彭秀慧、曾樂彤以及新人艾妮（Elly）皆現身撐場。雖然按照政府指引，今晚只有約6000觀眾，僅及平時，但氣氛依然高漲。演唱會在晚上約8時30分開始，一開始軒仔就化身紅館職員，透過短片提醒防疫措施，並於開場前播放，讓觀眾清楚知道如何安全、快樂地欣賞演唱會。片中軒仔亦不停放笑彈，更有提及近來人氣極高的家傭「遮遮」，叫Fans不要送食物，「因為紅館前後台大部份位置都係嚴禁飲食，餵飽佢嘅重任，就交番畀佢屋企嘅『遮遮』啦！」博得全場歡笑。

蔡卓妍亦是座上客。（梁碧玲攝）

霍啟剛夫婦。（梁碧玲攝）

楊受成夫婦現身支持。（梁碧玲攝）

關智斌現身力撐軒仔。（梁碧玲攝）

及後先由香港中樂團演奏《春秋》純音樂，及後軒仔現身，以《酷愛》揭開序幕。軒仔在開場時大叫：「紅館，我返嚟啦！大家都返嚟啦！」他感謝樂迷在疫情下仍願意進場，又指：「以往喺台下升上嚟之後，見到今晚咁嘅入座率，我會好唔開心。但係，喺呢個時候見到咁嘅入座率，我十分感激每一位朋友今晚入嚟支持我。」及後又唱出《不吐不快》、《春秋》、《男孩最痛》等作品。

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雖然只得6,000人入場，但軒仔坦言對今日入座率相當滿意。（梁碧玲攝）

軒仔為了確保防疫措施做足， 親自化身為紅館工作人員，拍攝防疫措施安全指引片段，於演唱會開場前播放，讓觀眾清楚知道如何安全、快樂地欣賞演唱會，近來人氣急升的家傭「遮遮」更透過旁白講出口的方式「現身」。（影片截圖）

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