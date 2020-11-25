張敬軒順應民意改演唱會Encore歌單　有兩首歌打死都唔再唱Live

張敬軒在昨晚（24/11）順利完成第三場《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》，而網上討論區亦開始討論每一場的歌單。由於預先安排的歌單與中樂團合作，因此可改進的不大，反而每場的Encore位都有驚喜。該環節沒有安排中樂團伴奏，軒仔在決定Encore曲目時的自由度亦大大提高。例如頭場演繹《只是太愛你》及從未曝光的新歌《見或不見》，而第二場就改唱《騷靈情歌》及《找對的人》。

相信除了Encore歌單外，身上的早餐圖案衛衣亦是一大亮點！（梁碧玲攝）

不少網民都在討論區留言，希望軒仔在接下來的場次會唱自己心愛的歌曲。談到有歌迷希望軒仔不要再唱《櫻花樹下》時，他在頭場就笑指：「Sorry，今晚一定有，你放心，唔好意思。體諒下啦，好話唔好聽，首本名曲真係冇乜幾多首！」事實上，軒仔在安排整個演唱會流程時亦有順應民意，在網民希望自己多場一些Side-track時，他就將《男孩最痛》、《悔過詩》等較冷門的歌曲放入正章。不過，有不少網民點唱的《酩酊天使》，卻是軒仔其中一首不會再於現場演唱的曲目。

軒仔揚言每晚都會唱《櫻花樹下》，希望樂迷體諒！（梁碧玲攝）

歌者一般決定不再現場演出這首歌時，最大原因在於歌曲演唱難度太高，例如軒仔早前接受《香港01》訪問時就指不會於現場唱《潛水》，笑指因為這首歌「好似斷送緊我嘅歌唱生涯」。《酩酊天使》對軒仔的難度並不如《潛水》般高，但它所寫的卻是一位已經離世的好友。他曾說過，這首歌連哼一哼都會流淚，因此不會再於演唱演繹這首歌。

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軒仔曾在訪問中宣布不再唱《潛水》Live。（資料圖片）

林家謙曾為張敬軒作過幾首高難度作品，其中《潛水》更被對方指「差點斷送歌唱生涯」，但林家謙認為他應該向高難度挑戰。（《我們的音樂時代》截圖）

《酩酊天使》的對象是2007年底離世的攝影師JC（鄭智聰），雖然知名度不算高，但他生前曾為不少雜誌拍過明星，亦為不少歌手拍過唱片封面，在圈內人緣不錯。而軒仔與JC感情尤其深厚，當年JC因癌症去世後，軒仔不但為他扶靈，更在2008年推出的專輯《Urban Emotion》中收錄這首歌。正因為《酩酊天使》收藏著的感情太重，所以軒仔就決定不再演唱這首歌。