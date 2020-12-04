張敬軒演唱會｜四名確診者座位位置曝光　軒仔病毒檢測呈陰性

新冠肺炎疫情出現第四波爆發，據衛生防護中心資料顯示，有4名確診人士於潛伏期內曾觀賞《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》。軒仔所屬唱片公司英皇娛樂在收到衛生署通知後，已經通知所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。

軒仔雖然拉起軟尺保持社交距離，但不少歌迷仍認為軒仔沒有戴上口罩，有一定感染風險。不過他在今日的檢測結果呈陰性，向樂迷大派定心丸。（梁碧玲攝）

據英皇聲明指，今次一共有33人於紅館參予此項目，而今早（4/12）已有29人接受檢測，其中19人結果呈陰性，包括主角張敬軒，而餘下報告仍有待陸續檢測結果。而衛生防護中心亦進一步翻查確診者資料，發現感染者入場日期及座位位置如下：

11月22日：黃閘 75段 7行 11月27日：紅閘 17行，觀眾忘記了段數 11月28日：黃閘 74段 B行 11月29日：黃閘 74段 12行

其中三名患者身處黃閘位置。（梁碧玲攝）

張竹君：未顯示演唱會有爆發

據今午衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，是次4位患者，兩位發病是與早前家人已經受感染相關個案，其餘兩位源頭不明，目前未有顯示演唱會是一個爆發。張醫生又指演出者及工作人員反比觀眾更高危，更易受感染，故衞生署已經立即請演出相關人事接受檢測。而如果曾經去過演唱會的觀眾，仍有擔心受影響，鼓勵大家可自行前往檢測。

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