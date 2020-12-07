李榮浩翻唱鄭伊健《甘心替代你》　網民：可以教王嘉爾唱廣東歌

內地浙江衛視播出的綜藝節目《美好的時光》以音樂旅行為主題，李榮浩跟隨汪蘇瀧、歐陽娜娜、陳立農等人橫跨內地6個城市進行街頭路演（Busking）。日前李榮浩來到廣州汕尾，更在節目中入鄉隨俗挑戰廣東歌，在觀眾面前表演鄭伊健的《甘心替代你》。

李榮浩隨節目邊旅行邊Busking，今次就來到廣州汕尾。（《美好的時光》微博圖片）

僅李榮浩選唱廣東歌

《甘心替代你》是李榮浩小時候非常喜歡的一首歌，每次到卡拉OK都必定會點唱，不過他今次選唱這首歌，其實是個美麗的誤會。本來節目組對各位歌手說，難得來到廣州，當然要唱廣東歌，不過全場卻只有李榮浩一個人選了廣東歌，雖然在場的觀眾聲稱聽不懂廣東話，但李榮浩依然顯得有點緊張：「反正唱錯了你們也不要嫌棄我！」即使表演過後，觀眾都認為他的發音標準，李榮浩仍然謙虛地指：「汕尾的朋友還是很有愛心的，很有同情心的一幫朋友。」

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近期韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）翻唱《分手總要在雨天》，在香港土生土長的他，被網民指控涉嫌「扮外國人（有ABC口音）唱廣東歌」，令以廣東話作為母語的香港人聽得頗為難受。不少網民都指他的咬字比王嘉爾更標準，直言：「佢可以教王嘉爾唱廣東話版《一路上有你》（分手總要在雨天），發音好過王多多聲。」

王嘉爾翻唱張學友《分手總要在雨天》 香港人講唔正廣東話被鬧爆