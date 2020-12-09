YouTube香港2020十大熱門MV出爐　《天水圍Gang Gang》力壓BTS

YouTube每年都會整合不同類型影片的觀看次數，選出各大範疇的熱門影片。日前「YouTube香港2020十大熱門音樂影片」排名出爐，本地人氣樂隊Dear Jane的《銀河修理員》MV就以超過500萬次收看次數奪冠。

Dear Jane在樂壇頒獎禮前夕再有好消息！(資料圖片)

《銀河修理員》今年深受樂迷熱捧，早前在Spotify已經成為香港區全年最高串流量歌曲，如今MV在網絡平台再下一城，力壓人氣韓團BLACKPINK大熱作《How You Like That》，而Dear Jane另一首派台歌《哀的美敦書》亦排第六。《銀河修理員》獲得如此好表現，絕對能為年末頒獎禮打下強心針。

重溫《銀河修理員》MV精彩鏡頭：

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至於有6.7億人次觀看的防彈少年團BTS《Dynamite》MV，雖然於今年先後創下「24小時內觀看次數最多的YouTube影片」、「24小時內觀看次數最多的YouTube MV」及「24小時內觀看次數最多的的YouTube韓國組合MV」三項健力士世界紀錄，但在「香港2020十大熱門音樂影片」中只排第五。反而本地說唱團體光頭幫（TomFatKi）與Billy Choi合作的《天水圍驚驚》以超過280萬點擊次數位列第四，代表《Dynamite》的香港觀眾只佔全球不足1%。

《天水圍驚驚》MV喺香港仲受歡迎過BTS！（MV截圖）

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