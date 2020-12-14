麥浚龍爆謝安琪要人畀信心　古天樂瞓醒即錄歌：想要一種陌生感！

歌手麥浚龍（Juno）日前接受無綫（TVB）娛樂新聞台《StalkTalk》主播許文軒專訪，抒發三年間為《The Album》企劃製作30首歌曲感受，提到企劃牽涉多位歌手及演員，包括謝安琪、古天樂、林家棟、韋羅莎、鄭伊健等，Juno解釋自己是以導演角度去選角。

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歌手麥浚龍日前接受訪問，提到企劃牽涉多位歌手及演員，包括謝安琪、古天樂、林家棟、韋羅莎、鄭伊健等，他解釋自己是以導演角度去選角。（IG圖片／kaytse）

Juno說，他會像拍電影一樣提供劇本給企劃參與者，非常認真，更曾經要求古天樂在沒有開聲的情況下唱歌，「好似拍電影咁會畀劇本佢哋，不過唔係就咁唱，要係睇咗劇本同以角色嘅心態去唱。古天樂喺錄音室裡面另一個世界，我就要佢錄音時間調節到好早，瞓醒就嚟錄，唔好開聲，想要一種陌生感。」

Juno透露，他曾經要求古天樂在沒有開聲的情況下唱歌。（FB＠謝安琪）

自己投訴自己

問到如何與合作最多的謝安琪（Kay）磨合，Juno指，Kay是個需要別人給予信心的人，「我同佢做《羅生門》已經合作，所以培養咗默契，佢聲演部份較有經驗，但佢係一個需要人哋去畀信心佢嘅人。其實所有參與嘅音樂人同歌手都為呢個企劃進入咗一個手心冒汗嘅境界，而且仲維持咗三年。」

問三年內有沒有人投訴過，他直言投訴得最多的人是自己，「自己投訴自己，點解要咁辛苦，何必呢？」終於完成三年音樂企劃，Juno直言可一不可再，下一個目標應該是回去拍電影。

uno指，Kay是個需要別人給予信心的人。（juno_mak@Instagram）

歌手麥浚龍（Juno）日前接受無綫（TVB）娛樂新聞台《StalkTalk》主播許文軒專訪，抒發三年間為《The Album》企劃製作30首歌曲感受。

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