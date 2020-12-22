JOOX 2020香港區最受歡迎歌手三甲　陳奕迅容祖兒冧莊登榜首

2020年接近尾聲，除了四大主流媒體會在年末頒發成績表外，音樂串流平台都會整合用家數據，列出最高串流量的歌手、歌曲等數據。繼早前Spotify及YouTube後，昨日（21/12）JOOX亦公布用家數據，並列出最多人收聽的人氣男、女歌手及組合三甲。

JOOX 2020香港十大金曲出爐 許靖韻《別為我好》兩個版本都入圍

JOOX列出最多人收聽的人氣男、女歌手及組合三甲。

男、女歌手方面，今年繼續由陳奕迅及容祖兒成為最多用家收聽的人氣歌手。雖然二人都沒有歌曲打入JOOX 2020年十大歌曲，但前者近期與林家謙合作，推出《致明日的舞》及《是但求其愛》，而後者則以新歌《東京人壽》與樂迷見面。除了新作成為歌迷熱話外，他們早前的作品亦同樣深受樂迷歡迎，令他們冧莊成功。

最多人收聽嘅人氣男、女歌手、組合三甲：

+ 3 + 3 + 3

組合方面，Dear Jane今年的兩首大熱作品《銀河修理員》及《哀的美敦書》都在今年十大歌曲名單之內，令他們再次力壓來自韓國的防彈少年團（BTS）及BLACKPINK，成為最多人收聽的人氣組合。早前在Spotify及YouTube，Dear Jane在香港區都比這兩隊人氣韓團更受歡迎，這次再下一城，正好為年終頒獎禮打下強心針。

重溫JOOX 2020年十大金曲（排名不分先後）：