五月天無懼疫情照開跨年演唱會　白安驚喜現身線上版做雙料嘉賓

台灣人氣樂隊五月天繼5月底舉行《突然好想見到你線上演唱會》後，在除夕夜（31/12）起，於桃園國際棒球場舉行一連6場《好好好想見到你Mayday fly to 2021》演唱會。雖然疫情反覆，有不少跨年晚會被迫改以網上直播形式進行，但五月天卻按照原定計劃，在今晚9時如期舉行跨年場，並在11時15分舉行「線上特別版」。師妹白安更提早半小時現身會場擔任開場嘉賓，不但帶來《讓我逃離平庸的生活》、《麥田捕手》、《最想見到你》等多首歌曲，更翻唱五月天的《擁抱》。

今晚有白安擔任開場嘉賓。（相信音樂Facebook圖片）

來到約11時27分，超過20萬海外歌迷期待的「線上特別版」終於登場，不過畫面上的觀眾席卻掛上熒光棒，相信今晚的線上演唱會已經提前預錄。他們先以《瘋狂時間》、《OAOA》、《玫瑰少年》，向網上觀眾打招呼。及後他們突然駕車離開棒球場，一起買鹽酥雞當宵夜，豈料他們回程時塞車，就在離原定時間不遠之時，他們在車上拿起後備樂器，直接唱起《好好》。

比原定時間遲12分鐘登場。（直播截圖）

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他們唱過新歌《因為你所以我》後，時間離2021年已經不遠。他們把《笑忘歌》唱到一半後，原來時間和畫面顯示一樣，已經來到11時58分。主音阿信透過錄音指：「未來的你，回顧2020，你會發現這是你永遠不會忘記的一年。失去的，讓我更懂得珍惜了，因為你日夜相伴，所以我風雨前行。因為有你，所以有我。珍重2020，飛向2021，新年快樂！」

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踏入2021年，會場大放煙花，熒光幕隨即寫上「Fly to 2021，HAPPY NEW YEAR」，五月天也將餘下的《笑忘歌》唱完。隨後擔任開場嘉賓的白安快閃舞台，與五月天合唱《人生海海》。及後五月天翻唱盧廣仲《刻在我心底的名字》，又以《成名在望》、《後來的我們》和《乾杯》作結。

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