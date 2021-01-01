叱咤2020︱姜濤奪「我最喜愛的歌曲」　感謝花姐：冇你冇咁多新人

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1/1）舉行，各項大獎亦已經陸續頒發。剛剛才贏得「我最喜愛的男歌手」的姜濤乘勝追擊，憑《蒙著嘴說愛你》再奪「叱咤我最喜愛的歌曲」，繼吳業坤《原來他不夠愛我》後再次同時贏得我最喜愛的歌手及歌曲兩個獎項。姜濤感謝經理人花姐時直言：「始終冇你就冇咁多新人，多謝花姐你諗到《全民造星》呢個節目！」

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姜濤直言日後會用作品說話。（直播截圖）

姜濤亦提到外界對自己的質疑，又指：「我知道今日攞呢啲獎，有好多民眾一定會講『姜濤值唔值得攞呢個獎』，但係點都好，我以後會用作品說話，希望全香港嘅市民都督促住我哋呢班偶像，睇住我哋成長。」

總括今年獎項，雖然AGA、許廷鏗和Dear Jane都奪得3獎，但MIRROR除了奪得「專業推介叱咤十大」第三位及「叱咤樂壇組合」銅獎外，成員Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）及姜濤都斬獲共4獎，合共以6獎成為全場大贏家。