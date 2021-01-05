謝安琪出道16年長文答謝樂迷　傳離開幻國文化：前路如何言之尚早

謝安琪（Kay）於2005年加入香港樂壇，轉眼間已經出道16年。Kay今日（5/1）在IG上載鞠躬照片以及長文感謝樂迷多年來的支持，亦引用歌曲《3/8》的歌詞來總括入行至今的感受和感激，她說：「我和你們一起走，如今已第十六個年頭。百般滋味，突然湧上心頭。」

Kay在IG上載鞠躬照片以及長文感謝樂迷多年來的支持。（IG/ @kaytse）

有指謝安琪已離開Juno的幻國文化娛樂，IG上的工作聯絡資料亦改為近身助手的電話，雖然未知消息的真偽，不過Kay亦有在帖文暗示未決定去何：「前路如何，彷彿言之尚早」。

有指謝安琪已離開Juno的幻國文化娛樂，IG上的工作聯絡資料亦改為近身助手的電話。（IG/ @kaytse）

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Kay的IG帖文如下：

「一朝驚醒已在目前 怎麼走了這麼遠

屈指一算突然發現 很多好戲已上演

離原本想的有些遠

好比揀選歌舞的路線

但拍了一齣打鬥片」

我和你們一起走

如今已第十六個年頭

百般滋味

突然湧上心頭

想跟你們說的有太多

一時之間

卻不知要怎麼開口

「由這裡 行過去 行過去 下一區

誠實地 無懼地 隨遇地 行過去

彈指間 第幾關 原來都走到這裡

別說出發以後習慣失去

鮮花開過掌心裡

把握青春最後十年 珍惜中午的光線

很多支票未曾兌現 只因長大了看穿

成名得獎一概不算

不可更改的最佳路線

何謂幸福秒秒在變

由這裡 行過去 行過去 下一區

誠實地 無懼地 隨遇地 行過去

彈指間 第幾關 原來都走到這裡」

是的

一關一關

一彎一彎

路，有時不好走

但你們卻從來沒有放開我的手

「但我高興繼續漫遊於這裡

寫好這刻這一句」

就讓我心中的千言萬語

都化作一聲衷心的感謝

「掌握青春經歷老死中間不免有唏噓

今天這一階段至少不只可以談空虛」

在我軟弱的時候

最能感受你們的溫柔

出之於心還是宣之於口

我一一撿拾一一領受

一點一滴從不遺漏

「行過去 行過去 行過去 下一區

華麗地 懷舊地 前衛地 行過去

路彎彎 步跚跚 由無知走到這裡

但我高興繼續漫遊多幾歲

由這裡 行過去 行過去 下一區

成熟地 緩慢地 回味地 行過去

彈指間 又一關 誰要劃時代創舉」

我知道

我哭的時候

有你們陪我度過

我笑的時候

有你們和我慶賀

「只想懂得慶賀目前 不早不晚的一歲

平常心境中探取 沿路的風呂」

但你知道嗎

回望加入樂壇這十六年

你們真摯的臉

一直是我最愛看的畫面

前路如何

彷彿言之尚早

只想衷心祝願

我們情誼不老

二零二一年一月五日

歌詞節錄自《八分三 》

詞：黃偉文

曲：周博賢

編：周博賢

監：周博賢