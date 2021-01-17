勁歌金曲2020︱莫文蔚《呼吸有害》奪金曲金　一文睇晒足本賽果

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「勁歌金曲金獎」得獎歌曲為莫文蔚的大熱歌《呼吸有害》。莫文蔚今晚（17/1）戴住口罩，身穿一條螢光綠色長裙壓軸現身，驚艷全場。莫文蔚對於自己能夠得到全晚最高榮耀，大感興奮，又直言這個獎對她而言意義非凡，「象徵咗呢二十幾年我付出嘅努力，以及大家畀嘅每一份嘅愛。」又坦言多謝無綫（TVB）提供機會她唱這首歌，「我從來未試過喺香港唱電視劇主題曲。」最後她即席獻唱這首得獎歌曲，整個頒獎典禮亦隨即結束。

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莫文蔚戴住口罩現身頒獎禮。（葉志明攝）

「勁歌金曲頒獎典禮2020」足本賽果

人氣王大獎：王浩信

最佳改編歌曲金獎：《甘心替代你》王浩信

勁歌金曲獎：

《不能放手》菊梓喬

《我未能忘記你》菊梓喬

《沒身份妒忌》胡鴻鈞

《小謊言》連詩雅

《愛情事》連詩雅

《愛沒懷疑》吳浩康

《夢飛翔》戴祖儀、謝東閔

《哭牆》谷婭溦

《原來有愛》譚嘉儀

《血淚的磨練》鄭俊弘

《對手戲》何雁詩

《找到一個人》曾樂彤

《我們都想旅行》洪卓立

《一千零一頁》李靖筠

《輕熟女》JW

《我輸不起》菊梓喬

《凡人不懂愛》胡鴻鈞

《溝渠暢泳》泳兒

《劫後餘生》周柏豪

《呼吸有害》莫文蔚

年度最佳進步獎：

金：趙慧珊

銀：施匡翹

銅：謝文欣

最佳舞台演繹獎：

BOP天堂鳥

最受歡迎新人獎：

謝東閔／袁偉豪／Elly艾妮

華語金曲獎：

《該如何放棄愛》谷婭溦

《Casada》王君馨

傑出表現大獎：

金：林穎彤

銀：糖妹

銅：伍富橋

最佳合唱歌曲獎：

金：《逆流直上》羅天宇、龔嘉欣；謝東閔、戴祖儀

銀：《低谷天堂》林峯、菊梓喬

銅：《二次緣》海俊傑、李施嬅

最佳唱作歌手金獎：

胡鴻鈞／吳浩康／林家謙

最佳原創歌曲金獎：

《一人之境》林家謙

最受歡迎網絡女歌星：

菊梓喬

最受歡迎網絡男歌星：

胡鴻鈞

年度優秀歌星：

泳兒

最佳演繹女歌星：

譚嘉儀

最佳演繹男歌星：

周柏豪

最受歡迎女歌星：

菊梓喬

最受歡迎男歌星：

周柏豪、胡鴻鈞

金曲金獎：

《呼吸有害》莫文蔚

即看獲獎歌手靚相：