劉浩龍爆當年新秀賽後被「問候」娘親：入行第一秒真係難受！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-30 19:30

劉浩龍已經入行23年。 (黃國立攝)

1997年，當時得20歲嘅劉浩龍，參加第一屆《全球華人新秀歌唱大賽》，橫掃「金獎」、「最佳演繹」及「最具演藝潛質」獎，點睇都開心到瞓唔著，但原來當晚佢經歷一世難忘嘅事。呢日佢喺Youtube頻道中分享辛酸史。

20歲嘅劉浩龍，參加第一屆《全球華人新秀歌唱大賽》，橫掃「金獎」、「最佳演繹」及「最具演藝潛質」。（IG：@lauholungwilfred）

師兄提到原來歷年新秀都有10萬獎金，到佢嗰屆大會話因為金融風暴所以取消，只有獎座同名牌皮具獎品：「當時入無綫攞獎品先知原來係實物，廿幾個名牌包包放喺台面即時拎走。當時未興啲乜乜站賣袋，靠阿媽問有冇人要，最後阿媽賣晒啲袋，都攞返8萬蚊。」

劉浩龍分享新秀當晚遇到嘅事。（影片截圖）

新秀當晚師兄包辦所有獎，但亦因為咁得罪人：「嗰時得20歲，新秀最後得返8個人，嗰一個月都一齊做嘢都好FRIEND，嗰晚好好彩攞晒所有獎，一完咗其他嗰七個完全無睬過我，咁鬼現實。最慘嘅係我拎住嗰幾個獎影相時，突然間觀眾席有幾個人行落嚟同我握手喎，跟住同我講『X你老母啦』，原來係其中一個參加者嘅家人。所以我入行第一秒，第一次Feel到嗰個（感覺）真係難受，一世難忘。」

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