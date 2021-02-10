「亞洲神童」張如城重出江湖　穿全紅色西裝載歌載舞迎接牛年

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-10 18:21

說起張如城，讀者第一時間未必知道他的身份，但應該聽過《友誼的光彩》、《紅日之火》和《中國的巨龍》等出自他的名作。自稱「亞洲神童」的他再有新搞作，日前上載14分鐘慈善音樂會片段，與樂迷一起迎接牛年。

張如城重出江湖迎接牛年！（《紅日之火》MV截圖）

影片一開始由張如城的歌唱老師用約5分鐘作開場白，不但列出愛徒的威水史，更指他透過音樂創作於內地宣傳香港，大讚他從小愛國愛港：「佢係一位英雄人物，不怕網絡欺凌、不怕疫情變化、不怕冷風雨，熱愛香港熱愛祖國，創作愛國愛港歌曲，每個字每個音帶著千軍萬馬，策馬奔騰。」他又指網上有不法分子網絡欺凌張如城，他們在網上列出的資料絕大部份都錯，有意誤導傳媒及網民。

影片一開始，有歌唱老師大讚張如城愛國愛港。（影片截圖）

其後張如城接連演唱《路上》和《中國的巨龍》，他特意到設計富中國特色的荔枝角公園拍攝外景，咪高風架更鋪上紅布，相當應節。他穿上火焰褲在公園載歌載舞，相當投入，而在室內拍攝的部份則以全紅色西裝現身，不但加上賀年動畫作背景，更有白面財神伴奏，非常應節。影片全程配上鮮紅色字幕，除了維港夜景外，亦加插內地粉絲片段，充分表達他愛國愛港的心。