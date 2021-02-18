何哲圖離巢自立門戶　對曾志偉接掌星夢有信心：好高興有前輩接手

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-18 15:37

近日曾志偉回歸無綫（TVB）出任高層，更曾經傳出他招攬資深電視人何麗全回歸整頓《勁歌金曲》，改善近年總選由星夢幫壟斷的情況。今日（18/2）TVB向員工發出通知，曾志偉職銜改為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），並將接任星夢娛樂行政總裁，即日生效，而現任行政總裁何哲圖（Herman）則將2月28日離任，發展個人音樂事業。

曾志偉今日起將接管星夢娛樂，而現任行政總裁何哲圖將在今個月底離任。（資料圖片）

Herman接受《香港01》訪問時表示，自己將另起新音樂廠牌，嘗試製作其他類型的作品。星夢娛樂近7年期間，每年製作約50首歌，他坦言在任期間工作量大：「其實工作量真係好大，除咗劇集歌，我都有一啲非劇歌，但係我最重要就係想出多啲多人聽嘅廣東歌。（非劇歌佔咗幾多？）一定比例啦，呢幾年加加埋埋，總共都做咗400幾首，不過嚟緊唔會一年內出咁多歌，因為做一首歌都真係要啲時間。（嚟緊大概會幾多歌？）我諗係依家嘅一半。」

何哲圖將成立新音樂廠牌，指每年產量將減至約30首，希望日後可嘗試製作其他類型音樂。（資料圖片）

對於曾志偉接掌星夢，Herman表示有信心：「我相信志偉係有能力搞好音樂，話晒都係前輩，我好高興可以有前輩接手搞呢啲嘢。（會唔會覺得自己失勢？）唔會用呢個角度去諗呢件事，大家都係想成個廣東樂壇好。」他坦言目前正忙於籌備新公司成立事宜，被問到會否招攬菊梓喬、周柏豪等愛將，他指：「我現階段唔會諗呢啲問題，亦都冇諗過要招攬邊啲歌手，依家都係處理新公司嘅事。」