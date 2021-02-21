容祖兒新歌《煙花紀》明日面世　歌詞暗示內容與《天窗》有關？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-21 19:45

容祖兒（Joey）早前透露，今個月將承接前作《東京人壽》再強勢推出新歌《煙花紀》，並指歌曲與11年前《搜神記》有關連。新作將於明日（22/2）面世，Joey近日亦先後推出兩條預告片，令一眾歌迷相當期待。

容祖兒月底出新歌《煙花記》 自爆未經同意錄音：錄完先畀公司聽

Joey接受商台訪問時指，這首歌得到好成績意義重大，並先後感謝舒文、Dear Jane和Wyman。（影片截圖）

Joey早前接受商台節目《叱咤樂壇》訪問時指，新歌希望讓聽眾學會如何放下感情，作品邀得舒文參與創作，曲風、意境有種異國風情，與數年前獨遊的感覺相似。在預告片中，Joey在鏡前憶起過去畫面，又以兩支火柴比喻一對戀人，穿搭著回憶鏡頭，最後兩支火柴燃燒殆盡。

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Joey分享兩條預告片時，分別寫上「gone with the flare」和其中一句歌詞「放任情感 自主一場／快樂自然自己付帳」。記得2013年《天窗》中的副歌有一句「今天晚宴 就由你付賬」，《天窗》講及分手，而《煙花紀》則與放下舊愛有關，莫非這兩首歌亦有關連？