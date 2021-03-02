專訪｜姜濤麥當勞急口令爆紅！唱〈蒙著嘴說愛你〉原來係為咗姜糖

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-03-02 20:15

一直在大家心目中都是偶像的「姜B」，疫情之下，姜濤對於自己的身份，卻有不一樣的責任感：「不論在甚麼環境，甚麼逆境，當大家需要鼓勵的時候，我覺得我們歌手應該站出來。」特意選擇在疫情期間推出新歌〈蒙著嘴說愛你〉，為大家帶來正能量。正因渴望心意能受認同，新歌對於姜濤來說既是壓力，也是動力。

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偶像的使命感！姜濤：「我希望自己能做到一個鼓勵大家的歌手」

一直朝著唱跳歌手路線努力的姜濤，在日前的Facebook live中透露，作為去年第一首作品，本應是首唱跳快歌。可惜計劃永遠趕不上變化，雖然編曲和錄音都已完成，但因疫情影響，唯有暫時延後推出，而韓國拍攝MV的計劃亦因此受阻。縱然經歷不少波折，樂觀的姜濤安慰大家：「我想大家更需要的是一首能鼓勵大家的歌。」體貼地以新歌為大家打氣之餘，姜濤不忘藉著歌詞，向勞苦功高的醫護人員致謝。

因為很緊張「四胎」的表現，認真的姜濤在鏡頭外，也追問小編們對新歌的看法。MV不僅花盡心思，邀請Mirror兄弟出鏡演繹手勢舞，同時也化身「道具姜」，傳達不希望口罩成為彼此隔膜的信息。（順帶一問：MV中的小彩蛋，姜糖們都找到了嗎？）平日習慣憑歌向姜糖們表白，以往的個人作〈一號種籽〉、〈亞特蘭提斯〉和〈一天多一點〉均以浪漫示愛作題材，這次雖然沿用自己擅長的甜蜜輕快曲風，但姜濤坦言「四胎」〈蒙著嘴說愛你〉的Key太高，使演唱難度大增。即使日前姜濤在live演唱新歌時，姜糖們紛紛留言鼓勵，但姜濤仍難掩緊張笑說：「不如你們唱！」這個心願，相信姜糖們現在都知道了，大家待疫情過後，記得和姜B一起大合唱！

來自姜B蒙著嘴的關心 姜糖們請查收

早在節目《MIRROR GO》中玩盡笨豬跳、機動遊戲、激流等各種刺激遊戲，表現活潑積極的姜濤，這次居然被難倒！來到KKBOX姜濤接受「蒙著嘴說愛你大挑戰」，要用動作為大家在疫情期間送上關心。蒙著嘴但又要完整傳達題目心意的確考起姜B，執著於尾音的他更被經理人花姐笑說：「不要掩飾你的笨 」。但看到心急的姜B不禁露出可愛又委屈的表情，實在令一旁的小編忍不住偷偷提示。來自姜B的窩心問候，姜糖們收到了嗎？

來自姜B的窩心問候，姜糖們收到了嗎？ 對於愛情有專屬的「姜式戀愛邏輯」 沒有花言巧語，青澀害羞的姜濤曾說自己戀愛閱歷不多，但在遊戲「姜B說愛你二選一」中，卻發掘出姜濤獨特的戀愛思路。因為怕玫瑰花凋謝，所以選擇送毛公仔；又因為對方會拿著毛公仔，所以選擇表白後拖手。雖然喜歡長頭髮的女生，但又不希望髮型師失業。如此發自內心又真實的對答，盡展難以捉摸的「姜式戀愛邏輯」。即使遇到不同的戀愛情境，仍然想得十分細心和周到，姜B的暖男一面獲得認證！

偶像歌手之路經營不易 姜濤為自己訂下目標

「偶像歌手」這個標籤，也許在第一時間會讓人聯想到青春活力、歌精舞勁，時刻將寵粉的甜言蜜語掛在嘴邊等形象。 但在姜濤身上，卻有自己的解讀和責任感。肩負著人氣偶像歌手的稱號、一舉一動被放大的壓力，以及姜糖們的無限寵愛，姜濤雖然害羞、不善言辭，卻有自己的想法和邏輯。「希望每首歌大家也會喜歡」，希望以此為目標的姜B，繼續進化成為大家心中認可的歌手姜濤！

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