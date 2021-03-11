精選5首許志安勵志歌曲　《你的男人》成男士改過自新代表作

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-11 19:35

經歷「安心事件」沉澱後，許志安（安仔）去年應ViuTV節目《Chill Club》邀請大唱兩首正東時期經典作，慶祝寶麗金50周年，近日更有傳安仔將於四月份起程到台灣拍劇，成為復出後的第一個工作。他亦已經錄好兩首新歌，準備在今年推出，據知復出作將直接交代安仔的內心世界，歌詞以正面、積極為主。過去的歌唱生涯中，安仔亦不乏勵志作品，當中包括以下5首：

許志安復出4月拍劇兼唱主題曲 太太鄭秀文支持重新出發

許志安將於4月起程到台灣拍劇，正式復出。（資料圖片）

一步一生

安仔在上年6月現身《Chill Club》，為慶祝寶麗金50周年，他除了與AGA及Gin Lee合唱《半天假》，亦獨唱一曲《一步一生》。歌詞中「沿途就算跌／要跌得好看／才能不自責／報答別人厚望」等，正正勸勉聽眾不要害怕失敗，才能漸漸站穩腳步。

【Chill Club】許志安再上台唱歌只講一句話 選曲暗藏復出心聲？

+ 16 + 16 + 16

你的男人

「我盡力學習成為男人／有了你我會做事認真」，《你的男人》之所以引起眾多男士共鳴，正是因為歌詞內容講述一個未夠成熟沉穩的男人，為了另一半願意努力改過自新，發奮圖強。如今安仔重新出發，相信這首歌同樣唱出他的心聲。

前程錦繡

乍看歌詞，這首歌與過往大家所認識的，充滿正能量歌詞的勵志歌不同。離開校園步入社會，才慢慢體會「奉獻少罵戰多」、「朋友仔沒有幾個」等現實，同時要謹記當初的堅持、衝勁，迎難而上。

非安全地帶

安仔在2017年推出EP《18oz》，意指除了自己外，亦有這個企劃中合作的樂隊Dear Jane、RubberBand、Supper Moment和觸執毛。這首歌亦是象徵著他在音樂上作新嘗試的心態，同時亦勸勉聽眾不要留戀既定的生活模式，勇於嘗試新事物，跳出自己的「安定模式」。

安仔與Dear Jane合作的《非安全地帶》，教大家要脫離舒適圈。（資料圖片）

冥想練習

同一張EP中，亦有這首與觸執毛合作的歌曲，編曲與既定的曲式不同，反而更能透過旋律令聽眾放鬆自己。歌詞上亦能安慰正面臨事業、人生低潮的樂迷，嘗試將當下的啜泣、壓抑用正確途徑抒發，忘記煩憂，放空自己。