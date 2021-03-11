許志安復出4月拍劇兼唱主題曲　太太鄭秀文支持重新出發

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-11 15:54

「安心事件」令許志安經歷人生重挫，經過兩年的沉澱以及反思，他終於正式復出！據知許志安將於四月份起程到台灣拍劇，成為復出後的第一個工作，以及挽回大家對他的期望。

許志安將於4月起程到台灣拍劇，相當令人期待。（資料圖片）

日前有報道指在疫情期間，太太鄭秀文（Sammi）因為再留港錄歌和照顧媽媽，所以不便做「跟得老婆」與許志安同行，不過也給予老公很多意見和支持，也不時與許志安一齊keep fit做運動，無論身心都給予了十足支持。

許志安得到太太鄭秀雯（Sammi）十足支持。（圖片：視覺中國）

今次台灣之行，許志安除接拍《接招吧！製作人》（暫名）外，也親自獻聲為劇集唱主題曲。去年於ViuTV音樂節目《Chill Club》亮相，唱功絲毫未有退步，更獲得不少支持，據知當時Sammi都給了他十足鼓勵，表示只要用自己最真誠一面，就肯定會再次得到接納。許志安在灌錄好今年兩首新歌後，才決定重新出發，希望大家睇到他的誠意以及努力。

鄭秀文與許志安在2014年結婚。（VCG）

其實自上一套劇集《瑪嘉烈與大衛系列 前度》數起，已經時隔三年，今次許志安再度投入劇集演出，亦絲豪不敢怠慢，現時亦已埋首鑽研角色以及熟讀劇本，相信到時演出將會令兩地觀眾對他有換然一身的感覺。

《接招吧！製作人》（暫名）令人期待。（網上圖片）

今次許志安接拍台灣劇集《接招吧！製作人》（暫名），他本人也十分喜愛劇本故事以及角色，覺得角色充滿正能量以及感動他人。這部台劇由台灣知名導演，憑電視劇《用九柑仔店》奪得第55屆台灣金鐘獎戲劇節目「最佳導演獎」的高炳權執導，知名音樂製作人黃婷擔任音樂導演，內容描述歌手奮鬥史，並由12個感動勵志的單元故事組成，除許志安飾演其中一個單元主角外，還有蕭煌奇、周華健等，絕對是值得期待的一套大作！