第16屆KKBOX台灣風雲榜　Hebe田馥甄魏如萱率領21組人氣歌手獻唱

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-03-16 19:00

亞洲最具影響力聲音社群品牌KKBOX年度盛事「第16屆KKBOX台灣風雲榜頒獎典禮」首次於台北流行音樂中心登場！今年以放大音量、多元發聲的「TurnUp」為主題，不但有華語樂壇人氣高企的天王、天后、女神、天團等「年度風雲歌手」，更匯集代表新生代的「2021潮流新聲」！Hebe田馥甄、魏如萱、五堅情、八三夭等共21組藝人輪番上陣，演出組數創歷屆新高，加上三度手執主持棒的LuLu黃路梓茵幽默活潑的主持，可說將主題「放大音量」呈現得淋漓盡致！每位歌手皆為風雲榜設計全新表演，為新的一年揭開精彩序幕！

點圖放大看第16屆KKBOX台灣風雲榜精彩場面👇👇👇

+ 56 + 56 + 56

首奪年度風雲歌手瘦子E.SO攜FullBand打頭陣揭風雲榜序幕

今年風雲榜開場由rapper男神瘦子E.SO揭開序幕，曾在訪問中透露習慣舞台上有人陪伴的他，為了帶給樂迷不同於以往頑童MJ116在舞台上的表演，特別帶了四位樂隊拍檔一起以FullBand形式上台共演，一口氣演唱了四首金曲，包括〈WAIT〉、〈稱讚她的美〉、〈DONT WORRY ABOUT ME〉、〈CHANGE〉，結合舞台LED與雷射效果打造磅礡場景，精彩掀開風雲榜序幕！被主持人LuLu問到對於「行走的費洛蒙」這個稱號的看法，瘦子不改型格本色笑說：「感覺有點不太真實！但大家高興就好，行走的什麼都可以！謝謝大家，這是一種讚美！」

金曲歌后魏如萱首唱新歌〈HAVE A NICE DAY〉全場大合唱

即將三度登上台北小巨蛋的金曲歌后魏如萱，這次帶著演唱會門票秒殺的超強氣勢，首度以表演嘉賓身份登風雲榜舞台，除了準備膾炙人口的好歌〈你啊你啊〉、〈彼個所在〉要讓現場歌迷high爆外，還將新歌〈HAVE A NICE DAY〉的首次演出獻給風雲榜！首唱新歌的魏如萱特別搶先在網上要歌迷先把歌詞背好一起唱，接著全場跟著她高唱新歌，氣氛超高漲！

女神Hebe田馥甄六度奪風雲榜歌手降臨風雲榜舞台仙氣渺渺

第六度獲得年度風雲歌手的華語樂壇女神Hebe田馥甄，登台演唱〈底裡歇斯〉、〈田〉、〈或是一首歌〉三首作品，時而迷幻時而溫柔的歌聲讓歌迷聽得如痴如醉，還讓主持人Lulu笑說：「一直以來，我都是以一個隨時準備好可以唱歌的心情來主持風雲榜，但唯獨不敢在這位女神出場前造次！」值得一提的是，為了風雲榜特別提早一天到場彩排的Hebe，透露最近的「日常」就是行山跟打羽毛球，愛好運動的她有空就相約好姊妹Selina跟Ella行山踏青，不然就是跑球場殺球練肺活量，她表示：「一步一步過好每個日常，學習放慢時間，放慢腳步。」

最強黑馬五堅情各自輪番上陣獻唱再合體炒熱全場氣氛

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、小賴（賴晏駒）和婁峻碩組成的五堅情，以新團體之姿首度勇奪風雲歌手，堪稱2020最強黑馬！在這次風雲榜舞台上，每個成員輪番上陣帶來各自的精彩作品，小賴自帶Dancers大跳〈乾我什麼事〉、陳零九深情演唱創作曲〈星星〉、邱鋒澤獻唱個人新專輯主打歌〈日環食〉、黃偉晉帶來〈背光旅行〉，再由婁峻碩帶來〈NEVERLAND〉型爆收尾，當歌迷還在意猶未盡之餘，五位成員合體大唱〈#反正我好看〉，更展現「舞功」激情演出，看得台下歌迷尖叫連連！

茄子蛋X中華電信X視覺藝術家安哲重新演繹〈浪流連〉

金曲樂團茄子蛋為KKBOX台灣風雲榜獻出結合5G科技與視覺藝術跨界合作，為台灣樂壇帶來首次融合AR及VR的科技跨界演出！透過藝術家安哲現場即席畫畫，流露出細膩情感筆觸，並獨家運用中華電信5GMEC技術結合視覺呈現，讓現場及透過螢幕觀看直播的觀眾，都同步感受到這段穿越真實與虛擬的超現實感官享受，不但為風雲榜創下華語歌壇前所未見的跨界共演，更為茄子蛋這首〈浪流連〉音樂影像詮釋出全新的畫面感，彷彿故事中的浪子重新為愛而生，就如同這次三方合作打破時空領域，創造無限可能！對此，茄子蛋表示：「我們之前就非常期待這次在風雲榜的跨界嘗試！平常對於AR、VR等技術主要還是透過遊戲來體驗，對於VR虛擬實境能令生活更方便及情感交流特別有興趣，很高興自己的音樂能透過新科技跟歌迷互動。」

金曲樂團茄子蛋為KKBOX台灣風雲榜獻出結合5G科技與視覺藝術跨界合作。（KKBOX授權使用）

夥拍好姊妹放大音量Julia與Kimberley風雲榜合體展現girlpower

R&B小天后Julia吳卓源今年首度以年度風雲歌手身份登上風雲榜，配合主題「放大音量」，特別找來好姊妹爵士鋼琴家ElinLee李宜玲跨界合作，Julia除了深情自彈自唱medley〈FloatyShit〉、〈你是不是有點動心〉外，特別登場的Elin以拿手爵士Live與Julia合作〈七十億分之一〉，兩位女神同台獻技，high爆全場！在最後演唱hit歌〈撥接〉時，另外一位好姊妹，也是這次風雲榜表演嘉賓的Kimberley陳芳語突然現身台上，三人在台上熱舞，共同演繹girlpower版〈撥接〉，畫面賞心悅目，話題十足！

擔任表演嘉賓的陳芳語這次也女力全開，大陣仗邀請16位Dancers將風雲榜現場轉變為夜店，一連演唱〈9million〉、〈4amcall〉、〈逆光〉與首次曝光新歌〈KowTow〉等多首作品medley，成為今次風雲榜最佳「唱跳擔當」！

閻奕格首度登上風雲榜舞台弦樂團伴奏顯氣勢

去年憑著自身作品展現十足創作力的閻奕格，首度以年度風雲歌手身份站上風雲榜舞台，特別大陣仗帶齊全樂團編制以及弦樂手，以個人演唱會規格獻給KKBOX台灣風雲榜，開場以弦樂結合格格的鋼琴自彈自唱，獻唱一連串情歌組曲包括〈也可以〉+〈你的情歌〉+〈刻在我心底的名字〉以及《LetEverythingHappen》專輯中的人氣歌曲〈分就分了〉、〈愛上現在的我〉，在情歌與快歌之間迅速換衫，足見閻奕格對這次表演的用心及誠意！

閻奕格首度以年度風雲歌手身份站上風雲榜舞台。（KKBOX授權使用）

搖滾天團八三夭完美壓軸與台灣最強現代舞Dancers跨界演出

最後壓軸登場的搖滾天團八三夭一出場就掀起全場歡呼尖叫，首度獲得年度風雲歌手的八三夭非常重視這次演出，從眾多經典神曲中挑出超有氣氛High歌〈東區東區〉、〈搖勒搖勒〉，並在典禮中首度演唱未曝光新歌〈我不需要每一個人都愛我-ARockCanBeAStar〉，現場配上Fans提供自己努力實踐夢想的影片，讓現場所有觀眾熱血沸騰，接著八三夭獻唱KKBOX2020華語單曲榜冠軍歌〈想見你想見你想見你〉，並與台灣最強現代舞10位Dancers同台跨界合作，以一鏡到底方式帶觀眾重溫歌與劇，聽覺與視覺完美結合，最後熱血演唱〈致青春〉現場氣氛High爆，也為第16屆KKBOX台灣風雲榜畫上完美句號！

#第16屆KKBOX台灣風雲榜頒獎典禮22組表演歌手： ★年度風雲歌手：瘦子E.SO、Hebe田馥甄、閻奕格、Julia吳卓源、五堅情、八三夭 ★表演嘉賓：魏如萱、李友廷、告五人、Kimberley陳芳語、茄子蛋 ★潮流新聲：G22、HOWZ、Jinbo、Lizi栗子、李芷婷、?te壞特、采子、李浩瑋、沒有才能、8lak ★主持人：Lulu黃路梓茵

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】