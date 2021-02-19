專訪｜日本NICONICO爆紅翻唱組合！揭開FantasticYouth神秘面紗

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-19 18:43

去年年底被日本媒體譽為「最強翻唱歌手組合」的FantasticYouth帶著原創作品〈真刀勝負〉正式出道，這首歌在在KKBOX日語新歌週榜也拿下佳績。今天就帶大家來一窺FantasticYouth神秘面紗下最真實的一面。

FantasticYouth組成的契機

2016年NICONICO出現一段讓樂迷驚豔的作品，演唱者標註為「LowFat×Onyu」，一男一女的組合以〈DAYBREAK FRONTLINE〉初試啼聲獲得巨大迴響，首支投稿累積觀看數突破1000萬次，後來兩人組成「FantasticYouth」。回憶相識過程，LowFat覺得非常巧合：「我們互相在網絡上發現對方投稿的作品，一聊之下才發現我和Onyu對音樂類型的喜好、想做的事很有共通點，也就這樣自然而然地一起玩音樂了。」

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喜歡西樂的Onyu說：「我以前就超愛唱歌，常在家裡哼哼唱唱，學校每到音樂課總讓我很雀躍。」能把歌手作為職業，兩人都感到相當幸運，尤其是獲得出道機會，讓他們得以擴展更大的地盤去推廣作品。不過LowFat也笑說：「假如沒這個機會，大概我還一事無成，畢竟眼前想做的事太多，反而會選擇困難！」

之所以將團名取作「FantasticYouth」，LowFat解釋這是由於想創作一些描寫「青春期」的音樂，唱年輕一代當下的心情，以及帶出社會的大人們用音樂鮮明地回憶青春時代的往事。

出道曲要歌迷用自己的眼睛解讀世界

出道曲〈真刀勝負〉強勁的節拍宣洩年輕人對社會的不滿同時，也隱藏了自己內心的不安。「何年に一度とか ∕ 何処何処の奇跡とか ∕ 聞き飽きたんじゃない？ ∕ だからキャッチフレーズなんかに 踊らされないでほしいよ ∕ 私の目で僕の目で ∕ 確かめて世界は回る」(幾年出一次之類的 ∕ 何方的奇蹟之類的 ∕ 超膩了不是嗎？ ∕ 所以不要跟風那些宣傳話術 ∕ 用我的雙眼 用我的雙眼 ∕ 好好地去確認世界的轉動)

副歌的描寫讓許多人心有戚戚焉，尤其是在群體社會中，人們總是一窩瘋的盲從主流，但那到底對自己是否是重要的，很少有人去思考，或是讓自己從中變成不追隨主流的少數。寫歌詞的Onyu剖析：「我寫的歌詞有一部分是說給我自己聽。即便膽怯也要逞強、很型的努力向前邁進。」她希望聽這首歌的人，可以從中獲得繼續前進的力量。

不過由於〈真刀勝負〉是在疫情蔓延期間的創作，Onyu和LowFat必須各自在家製作和錄音。但他們卻也感激自己活在這個時代，科技的發達讓大家可以在不同地方作業，還可以隨時取得聯繫，因此能打造出兩人都能認可的作品。

4月推出首張EP盼全世界更多人聽到他們的聲音

日前宣布舊作〈決壊SALVATION〉會在2月17日串流上架，4月28日還要推出首張EP《BlueGuns》，FantasticYouth談到今年的目標，發願能做出不只是日本，而是可以讓世界各地樂迷都喜愛的作品：「今後我們會去摸索，挑戰自己能做出什麼樣的作品」兩人顯得充滿鬥志。

最後Onyu和LowFat非常感謝有這麼多人聽他們的音樂，以往也時常在社交媒體上看到歌迷的留言，總覺得雙方的距離是相當近的。他們承諾之後做更多好作品，請歌迷一定要繼續支持FantasticYouth。

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