46歲氣質天后生圖驚現面部浮腫肩膀贅肉 網民難以置信：嚇到我了

新年46歲的新加坡氣質歌后孫燕姿自2018年產下愛女後幾乎在樂壇「消失」，為了慶祝出道25周年，相隔多年再度舉行巡演。日前孫燕姿舉行巡演上海站，獲大批歌迷到場支持，更大讚孫燕姿依然氣質滿滿。不過有粉絲就分享了演唱會片段，竟然嚇窒大批網民，更指孫燕姿發胖了不少，面部浮腫之餘，肩膀贅肉有點多。

孫燕姿是不少歌迷心目中的氣質歌后。（視覺中國）

日前孫燕姿舉行巡演上海站。（IG圖片）

日前有網民在小紅書分享了孫燕姿巡演上海站的現場片段，並留言大讚孫燕姿自然地老去：「這才是自然老去 #孫燕姿胖了 #孫燕姿是真正的松弛。也是真正的自然老去。她本身條件比鄭秀文都好，如果稍加運動和科技，駐齡條件最好的。但她沒有，她是真的回歸家庭，放棄誘人的娛樂圈。尊重祝福 但咱就是說，那些天天發“自然老去的”女明星，就別割韭菜了」。

有網民在小紅書分享了孫燕姿巡演上海站的現場片段。（小紅書）

孫燕姿驚現面部浮腫。（小紅書）

有不少網民都指孫燕姿肩膀贅肉有點嚇人。（小紅書）

不過有粉絲力撐只是燈光及角度問題。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都忍不住留言表示：「我還以為燕姿是胖不起來的人」、「乍一看好像挺胖的，臉也腫，但是細看胳膊其實很細，但是不知道為啥顯得背厚。」、「造型師的問題 這個不是老 是邋遢的感覺。」、「胳膊上贅肉也太多。第一眼真嚇我一跳：這真是孫燕姿麽？」、「是這個妝造不太好」、「嚇到了」、「我的天她以前可是非常瘦的」、「真的歲月不饒人，感嘆歲月對容顏的磨失！！！」、「什麼死亡角度」。不過依然有粉絲力撐只是燈光及角度問題，並指孫燕姿歌聲還是一樣好。