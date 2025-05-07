周華健澳門演唱會化身俠客　狂唱90年代武俠片主題曲展現俠骨豪情

剛過去的五一黃金周，「澳門銀河™️」世界級奢華綜合度假城以兩場周華健的巡迴演唱會，吸引眾多遊客前來一睹華語樂壇傳奇歌手的風彩。5月2和3日，「澳門銀河™️」榮譽呈獻——《周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇——澳門站》，一連兩晚在銀河綜藝館成功舉辦，為五一黃金周鐫刻下令人心潮澎湃的音樂印記。

《周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇——澳門站》，一連兩晚在銀河綜藝館成功舉辦。

周華健的歌聲令歌迷瞬間穿越回到少年時期，更喚醒歌迷內心深處的回憶與共鳴。

此次演唱會為「少年俠客」雙主題，上卷以武俠為主題，周華健化身「俠客」。舞台以科技效果營造出武俠片的意境，渲染出江湖豪情。觀眾們在俠骨柔情的音樂敘事中，和周華健一同用粵語和國語高唱90年代武俠電視電影的歌曲，有《俠客行》、《男兒當自強》、《凡人歌》和《愛江山更愛美人》等，氣氛熱烈。尤其當《滄海一聲笑》的經典前奏響起，近萬名觀眾自發起立揮動熒光棒，將場館化作流動的星海。在「少年」主題部分，周華健則帶來了《風雨無阻》、《你現在還好嗎》、《讓我歡喜讓我憂》、《愛相隨》、《朋友》、《花心》和《少年》等膾炙人口的曲目，當熟悉的歌曲響起，令歌迷瞬間穿越回到少年時期，更喚醒歌迷內心深處的回憶與共鳴。

周華健化身「俠客」，舞台以科技效果營造出武俠片的意境，渲染出江湖豪情。

周華健用粵語和國語高唱90年代武俠電視電影的歌曲，有《俠客行》、《男兒當自強》、《凡人歌》和《愛江山更愛美人》等，氣氛熱烈。

尤其當《滄海一聲笑》的經典前奏響起，近萬名觀眾自發起立揮動熒光棒，將場館化作流動的星海。

周華健在演出中與觀眾互動頻繁，他在台上笑說： 「想不到澳門站的演唱會吸引了來自五湖四海的歌迷齊聚於銀河綜藝館欣賞我的演出，看見大家的熱烈回應，令我忘記了上台前的緊張。」在長達近3小時的演出中，周華健連續演繹28首金曲。在安可環節，他更邀請全場三代歌迷一同完成《朋友》的「跨世紀大合唱」，不少觀眾聽到歌詞「一句話，一輩子」均感觸良多。

在長達近3小時的演出中，周華健連續演繹28首金曲。

在安可環節，他更邀請全場三代歌迷一同完成《朋友》的「跨世紀大合唱」，不少觀眾聽到歌詞「一句話，一輩子」均感觸良多。

本次演唱會的舞台設計別具一格，整體舞台配合上下卷呈現截然不同的設計，現代武俠奇觀與日常音樂場景交錯，極致線條與虛實元素的變換，給觀眾帶來了如同觀賞兩場演唱會的奇妙體驗。上半場舞台以 「捲軸敘事」 為核心概念，構建出移步換景的武俠幻境。當周華健身着水墨披風吟唱《俠客行》，巨型紗幕實時投射出潑墨山水，呈現「聲光電武」完美融合的新派國風美學；轉場至《愛相隨》時，舞台又幻化成都市台，升降鋼琴伴着萬家燈火緩緩升起。銀河綜藝館配置的頂尖音響設備及無視覺遮擋設計，更令周華健讚不絕口，更成為他眾多曾經演出的場館中最優秀的前三名。

當周華健身着水墨披風吟唱《俠客行》，巨型紗幕實時投射出潑墨山水，呈現「聲光電武」完美融合的新派國風美學。