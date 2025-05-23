鄧紫棋登全球女歌手第4位　格林美證超越勝麥當娜BLACKPINK

早已晉身國際歌手之列，正忙於舉行世界巡迴演唱會的G.E.M.鄧紫棋，早前傳出將於啟德主場館開10場演唱會，成女歌手第一人。格林美獎（Grammy Award）官方網頁日前發佈文章，特別提到鄧紫棋的世界巡迴演唱會累計票房，是有史以來女歌手票房第四高，超越BLACKPINK和麥當娜等藝人，更是唯一進入前五的亞洲及中國歌手。



G.E.M.鄧紫棋一直忙於世界巡迴演唱會。（IG：＠gem0816）

G.E.M.鄧紫棋一直忙於世界巡迴演唱會。（IG：＠gem0816）

G.E.M.鄧紫棋一直忙於世界巡迴演唱會。（IG：＠gem0816）

G.E.M.鄧紫棋一直忙於世界巡迴演唱會。（IG：＠gem0816）

G.E.M.鄧紫棋自23年12月起啟動「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」，內地各城市開騷後走到世界各地，包括法國巴黎、英國倫敦、馬來西亞、新加坡、澳洲、美國及加拿大等地。而第五階段將回歸內地和香港，預計合共舉行逾130場。格林美獎（Grammy Award）官方網頁日前發佈一篇以「12位藝人助華語流行音樂成為下個全球流派」的文章，重點介紹周杰倫、鄧紫棋、肖戰等人。特別提到鄧紫棋的單曲《光年之外》至今仍是YouTube上觀看次數最多的華人音樂影片。

根據紀錄，目前全球女歌手巡演票房的前三名都是由美國歌手包攬，第一位是Taylor Swift的《The Eras Tour》（2023至2024年）20.7億美元；緊隨其後的Pink《Summer Carnival Tour》（2023至2024年）5.84億美元，Beyonce的《Renaissance World Tour》（2023至2024年）以5.79億美元排名第三。而排名第4的G.E.M. 以4.24億美元的票房超越了麥當娜《Sticky & Sweet Tour》（2008至2009年）4.07億美元，以及BLACKPINK《Born Pink Tour》（2022至2023年）的3.31億美元。