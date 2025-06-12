G.E.M.鄧紫棋自爆因官司6年沒收到版稅 重錄舊作反擊：死而復活

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）自15歲出道起，創作過無數歌曲，更獲得「樂壇巨肺」之稱，歌曲《泡沫》、《光年之外》令她登上事業巔峰。2019年她與蜂鳥音樂解約，官司糾紛長達6年之久，今日（12日）鄧紫棋發文宣布推出全新重錄專輯，並透露超過六年沒收到自己舊歌的版稅，消息震驚外界。

鄧紫棋。（IG圖片）

鄧紫棋有「樂壇巨肺」之稱。（IG圖片）

鄧紫棋今日（12日）在社交平台發文宣布好消息：「我與前公司的官司，已經打了超過六年。而誰能想到，我已經超過六年沒收到自己舊歌的版稅了？沒錯，六年版稅，一分沒有。所以今天我很高興宣佈──我終於，重錄舊作了！『終於』？自己的舊作，重錄也這麼難？15歲那年，一個基於信任的簽名，卻成了一把鎖，鎖死了我與自己的音樂『孩子』重逢的機會。往回走一步，我竟走了六年。希望所有聽我音樂的朋友， 能支持這一張《 I AM GLORIA 》重錄專輯， 支持一位創作者奮力地重新發出聲音， 支持一位母親竭力地把『孩子』尋回身邊！ 這不是一個復仇的故事，而是一個死而復活、失而復得的故事！如果你有興趣知道，請看配圖 ( 2-7 )。如果你有興趣聽歌，重錄專輯現已全網上線！」

鄧紫棋自爆因官司6年沒收到版稅。（IG圖片）

鄧紫棋表示強調，儘管著作權的歸屬仍存在爭議，她作為作者以及演唱者，理應擁有相應部分的版稅收入，但過去六年多，樂迷每次聽《泡沫》、《光年之外》、《我的秘密》等歌曲，各大平台一年年給前公司結算版稅，卻因為訴訟鄧紫棋卻從未收到過一分一毫。不過經過新的法律專家分析之後，終於能在多年之後重錄舊歌。

新專輯中收錄了10首精心挑選的創作及2首Bonus經典。（IG圖片）

重錄專輯現已全網上架。（IG圖片）

對此，鄧紫棋指在這6年間，絕對是考驗心志的過程，這件事亦深深影響了自己的身心健康，並希望自己的故事，能鼓勵每一位走過死蔭幽谷的朋友，要相信天無絕人之路，更希望所有聽她音樂的朋友，能支持《 I AM GLORIA 》這一張重錄專輯。新專輯中收錄了10首精心挑選的創作及2首Bonus經典，重錄專輯現已全網上架。

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