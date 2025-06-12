Katy Perry驚傳與未婚夫奧蘭度布林9年情現危機 巡演完畢後分手

美國流行樂天后Katy Perry與未婚夫英國男演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）拍拖9年，一直恩愛如初，兩人更育有女兒Daisy Dove，不過兩人突然驚傳戀情告急，甚至有人爆料指兩人決定待女方巡演完畢後分手。

Katy Perry與奧蘭度布林驚傳戀情告急。（Getty Images）

據八卦媒體《Page Six》報道，有消息人士透露：「他們已經玩完了，並且決定等她結束巡演就會分手。」Katy現正舉行《The Lifetimes Tour》巡迴演唱會，巡演由4月23日開始，預計到12月7日結束。

Katy正忙於舉行《The Lifetimes Tour》巡迴演唱會。（IG圖片）

有指Katy的新專輯及巡演評價不佳，而構成壓力，令與未婚夫關係緊張。（IG圖片）

Katy Perry與奧蘭度布林邂逅於2016年金球獎頒獎禮的慶功派對，翌年兩人曾短暫分手，其後火速復合，並於2019年情人節訂婚，再於2020年8月26日誕下女兒Daisy Dove。消息人士向外媒透露，由於Katy的新專輯《143》反應不佳，導致她壓力爆煲，而奧蘭度雖然表示理解，但確實造成兩人關係緊張。另外，Katy的巡演評論不佳亦是構成壓力的原因，不過由於忙於巡演，Katy與奧蘭度沒有太多時間相處。

兩人曾經愛得高調。（Getty Images）

Katy早前受訪時透露，她與奧蘭度爭吵時總是吵得非常激烈，然後又很快冷靜下來。奧蘭度亦承認兩人在截然不同的工作領域，對對方工作並非完全理解，更指兩人關係極具挑戰性。