Katy Perry與奧蘭度布林分手10年情玩完 網民瘋傳中「Rosé魔咒」

國流行樂天后Katy Perry與未婚夫英國男演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）近期頻頻傳出分手傳聞，Katy目前正在澳洲進行巡演，上周末有人目擊奧蘭多現身珀斯，與女兒Daisy Dove在市中心散步，而Katy當時則為演唱會作準備。有指奧蘭度特地飛到珀斯，望挽回與Katy感情。

Katy Perry與奧蘭度布林驚爆分手。（Getty Images）

10年情玩完 。（Getty Images）

不過據《TMZ》周二報道，奧蘭度箍煲失敗，兩人終分手，結束10年情。報道指男方已收拾心情出席亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的婚禮，而Katy則在珀斯與好友們坐遊艇散心。兩人於2016年金球獎慶功派對上邂逅，2019年情人節訂婚，翌年誕下愛女，可惜最終分手收場。

兩人曾經愛得高調。（Getty Images）

有知情者透露：「Katy與奧蘭度分手了，但兩人是和平分手，沒有爭拗。Katy當然好傷心，但亦鬆一口氣不用再經歷另一次離婚，因為那次是她人生中最低潮。」Katy與英國諧星Russell Brand於2012年離婚，結束2年婚姻。

有網民搞笑提到Katy可能中了「Rosé魔咒」。（IG圖片）

另外，有網民重提Katy於1月參加巴黎慈善騷時，與BLACKPINK成員Rosé合照，笑指她可能中了「Rosé魔咒」。據稱有不少女星與Rosé合照後不久，就會跟多年伴侶分手，中咒者包括二代黑寡婦科倫絲佩芝（Florence Pugh）、超模Gigi Hadid、Taylor Swift等。