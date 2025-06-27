NCT DREAM演唱會2025香港｜門票優先購攻略/座位表+8月啟德$799起

【NCT DREAM演唱會2025香港】KPop人氣男團NCT DREAM確定將於2025年8月30日，在啟德體育園啟德主場館舉行演唱會《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》IN HONG KONG。為確保各位NCTzen能成功入場，即刻看內文了解VIP套票及門票優先購攻略、場地座位表以及購票連結！



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NCT DREAM演唱會2025香港站《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》IN HONG KONG （livenationhk@Instagram）

NCT DREAM演唱會2025香港 | 詳情

《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》IN HONG KONG

演唱會日期：2025年8月30日 (星期六)

演唱會時間：晚上6時30分

演唱會地點：啟德體育園 啟德主場館

門票價錢：HK$2,499 (VIP)／$1,799／$1,499／$1,199／$799

*所有票價均為全坐位，不設企位

公開發售：2025年7月4日（星期五）下午12時起

購票平台：Cityline

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NCT DREAM演唱會2025香港 | 優先訂票

NCT DREAM演唱會2025香港 | 優先訂票（livenationhk@Instagram）

Weverse NCTzen DREAM 會員優先訂票

優先登記：2025年6月18日（星期三）上午11時 至 6月21日（星期六）早上10時59分

優先購票：2025年6月30日（星期一）下午4時至晚上11時59分

購票平台：Cityline

滙豐Mastercard信用卡優先訂票

購票時間：2025年7月2日（星期三）下午12時至晚上11時59分

購票平台：Cityline

Live Nation 會員優先購票

購票時間：2025年7月3日（星期四）下午12時至晚上11時59分

購票平台：Cityline

NCT DREAM演唱會2025香港 | 公開發售

公開發售：2025年7月4日（星期五）下午12時起

購票平台：Cityline

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NCT DREAM演唱會2025香港 | VIP 套票詳情

NCT DREAM演唱會2025香港 | VIP 套票詳情（livenationhk@Instagram）

NCT DREAM演唱會2025香港 | 座位表

NCT DREAM演唱會2025香港 | 座位表（livenationhk@Instagram）

NCT DREAM演唱會2025香港 | 入場安排

為了確保所有觀眾都能享受一個安全愉快的演唱會體驗，請務必留意以下入場須知：

VIP票報到：持有VIP套票的觀眾，請務必在在指定時間前抵達場館報到，以便參與Soundcheck活動。逾時可能無法入場。（實際時間稍後由官方公布)

提前抵達：場館將進行嚴格的安檢措施，建議觀眾提早1至2小時到達。

禁止錄影錄音：演出期間嚴禁任何形式的錄影或錄音行為。

一次性入場： 離場後將無法再次入場。

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NCT DREAM演唱會2025香港 | 啟德體育園入場違禁品

為保障場地安全及觀眾權益，以下物品嚴禁攜帶進入啟德體育園啟德主場館：

危險物品： 任何類型的武器或懷疑改裝武器、激光筆、無人機、遙控飛行裝置或風箏。

外來食品及飲品： 除嬰兒食品及藥物外，禁止攜帶任何塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶裝飲料或食品，以及由非啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品（酒精飲品亦嚴禁攜帶）。

大型或阻礙視線物品： 尺寸超過 35 厘米 × 20 厘米 × 30 厘米的手提包（無法放置於座位下）、長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒。

其他違禁品： 任何球類、充氣輕於空氣的物品（例如氦氣球），以及任何被場館管理方認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品。

NCT DREAM演唱會2025香港 | 歌單

雖然目前NCT DREAM《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTUR》IN HONG KONG的官方歌單尚未公布，但NCTzen們可以趁此機會重溫NCT DREAM過往的熱門金曲，為演唱會做足準備！

代表作及主打歌：《Chewing Gum》、《My First and Last》、《We Young》、《GO》、《BOOM》、《Ridin'》、《Hot Sauce》、《Hello Future》、《Beatbox》、《Candy》、《ISTJ》、《Broken Melodies》等。

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