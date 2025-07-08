Charlie Puth睇TVB《愛回家》引熱議　網民超驚喜：衝出國際！

現年33歲的美國歌手Charlie Puth憑電影《狂野時速7》歌曲《See You Again》、《We Don't Talk Anymore》等歌曲而爆紅，在亞洲亦有極高人氣。Charlie正在進行中國巡迴演出，日前完成了深圳站，昨晚（7日）他在IG分享了在酒店休息時收看TVB的處境劇《愛·回家之開心速遞》，隨即引起網民熱議！

Charlie Puth憑電影《狂野時速7》歌曲《See You Again》、《We Don't Talk Anymore》等歌曲而爆紅。（IG圖片）

Charlie正在進行中國巡迴演出，日前完成了深圳站。（IG圖片）

昨晚Charlie Puth在IG限時動態分享了在酒店睇電視的片段，電視正播放《愛·回家之開心速遞》，畫面亦見到姚焯菲Chantel、周嘉洛、呂慧儀、古佩玲及單立文。有大批粉絲看到限時動態後，都忍不住在不同的社交平台及討論區發文，並表示好奇為何Charlie會收看《愛回家》，還有將片段分享到限時動態的原因：「成件事真係好搞笑 我竟然同Charlie Puth 同時睇同一個台」、「係廣東話！」、「隨便打開看看」、「冇英文字幕喎」、「佢係香港？點解會睇tvb？」、「金城安衝出國際」、「可能係求其開電視睇」。另外，姚焯菲亦有在IG轉載Charlie Puth的限時動態。

Charlie Puth竟然睇TVB《愛回家》？！（IG圖片）

Charlie將片段分享到IG限時動態。（IG圖片）

還有周嘉洛。（IG圖片）

網民非常驚喜！（IG圖片）