獨立音樂人Gareth.T為姜濤作曲　欣賞對方聲線獨特：一聽就知係佢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-22 20:40

男團MIRROR人氣成員姜濤日前推出第七首個人作品《Master Class》，MV推出至今，在YouTube的觀看次數已經超過40萬。除了MV中出現的沙地、電話亭等不同元素帶出的隱藏信息外，樂迷亦對這首歌的旋律及編曲有興趣。

點撃拆解MV隱藏密碼：

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早前姜濤在訪問中亦有透露，自己對R&B（節奏藍調）曲風的作品有興趣，恰巧這次為新歌作曲的Gareth.T（湯令山）正是一位非常熟悉R&B曲風的年輕獨立音樂人。他就讀波士頓伯克利音樂學院，過往曾與Dough-Boy、Tyson Yoshi等地下音樂人合作，上年更與新加坡獨立廠牌 Umami Records簽約，以唱作歌手身份繼續發展。

姜濤早前接受專訪時曾透露，自己喜歡R&B曲風，新歌找到Gareth.T作曲，為他度身訂造最適合自己的作品。（資料圖片）

Gareth.T接受《香港01》訪問時透露，這次與姜濤的合作正是與Tyson Yoshi有關：「姜濤之前有聽過Tyson Yoshi嘅《Something》，佢好鍾意，想搵呢首歌嘅作曲人寫歌。嗰首歌就係我寫嘅，之後佢有問我可唔可以幫佢做呢個project，我梗係冇問題啦。」新歌除為廣東歌略作修改外，在編曲上亦作大膽嘗試，除了最熟悉的R&B外，亦加入雷鬼動（Reggaeton）元素：「我想將Reggaeton嘅groove（旋味）同小提琴放埋一齊，因為我好少見有拉丁音樂會用小提琴作為主要樂器。」

姜濤被Tyson Yoshi的《Something》吸引，促成這次合作。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

《Something》MV都有亮點：

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Gareth.T亦有聽過姜濤過往的作品，認為他的作品同樣出色：「啲旋律寫得幾好，幾洗腦，不過最突出嘅係佢把聲好唔同，一聽首歌就知嗰個係姜濤。」以往Gareth.T甚少與本地主流歌手合作，他希望日後有機會與其他音樂人刷出新火花。