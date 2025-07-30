Katy Perry驚爆與加拿大前總理杜魯多約會　被拍得撐枱腳公園漫步

美國樂壇天后Katy Perry早前與未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）宣布分手，並取消婚約，協議共同撫養女兒。而正在加拿大開巡唱的Katy日前被拍得與加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）撐枱腳傳出緋聞，消息令大批網民感驚訝。

Katy Perry早前與未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）宣布分手，並取消婚約。（Getty Images）

據外媒報道，兩人周一晚上（28日）被食客偷影到在加拿大蒙特利爾一高級餐廳用膳，片中兩人有講有笑，而杜魯多說話時，Katy整個人傾身向前聆聽。目擊者爆料指兩人邊飲雞尾酒邊分享多道菜式，更有傳現場有保安人員保護兩人，完膳後兩人更走入廚房親自向餐廳工作人員致謝。消息傳出後，餐廳發言人亦向傳媒回應事件，並大讚他們對員工超級友善。

Katy Perry驚爆與加拿大前總理杜魯多約會。（Getty Images）

杜魯多與青梅竹馬的妻子Sophie Grégoire Trudeau於2023年離婚，結束長達18年的婚姻。（Getty Images）

享受完晚餐之後，消息指Katy與杜魯多轉場到另一間酒吧，期間杜魯多更被拍得攬住Katy的纖腰。而約會之前，兩人亦被拍得於傍晚時分行公園，不過當時兩人全程保持距離沒有親密舉動。Katy與杜魯多現時同屬單身，杜魯多與青梅竹馬的妻子Sophie Grégoire Trudeau於2023年離婚，結束長達18年的婚姻。另外，緋聞曝光後，有外媒特別做了網上調查，結果大部分網民均認為兩人並不是絕配，並對兩人的緋聞感到匪夷所思。