竇靖童演唱會香港站門票7.31開售　「我覺得係一個好好嘅經歷」

竇靖童｜唱作歌手竇靖童（Leah Dou）出道八年首辦個人巡迴演唱會即將迎來終章，早前公佈的《狀況外》世界巡迴演唱會的最後一站，定於香港麥花臣場館舉行。早前門票優先訂購當日，一分鐘內便宣告全數售罄。而公開發售將在7月31於城市電腦售票網正式開售，看來又會引爆一輪搶飛熱潮。



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竇靖童生活照（官方提供）

竇靖童生活照（官方提供）

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竇靖童：我覺得係一個好好嘅經歷

來到最後一站，會否不捨得？童童一貫淡然態度，「都唔會（唔捨得），我覺得係一個好好嘅經歷。」言語間透露出對音樂旅程的純粹專注。不過她仍特別向香港樂迷喊話：「希望喺香港見到你哋」，簡單一句已經夠晒warm。

竇靖童生活照（官方提供）

香港是童童藝術生涯的起點，巡迴以香港作尾站，是她以音樂回應這座城市帶給她的創作養分，談及香港站的特別安排，她留下懸念，「That's a surprise！你哋嚟睇啦。」又分享人生第一首聽的廣東歌原來是媽咪王菲嘅《愛與痛的邊緣》，似為演出內容埋下伏筆。

竇靖童生活照（官方提供）

對於如何樣將生活態度融入音樂，童童直接說：「我冇諗咁多喎，我鍾意做音樂啫。」簡單一句，道出她對音樂最本真的態度，這份對創作本質的堅持，正是其音樂最具吸引力的核心。這次演出，將是她褪去所有標籤，純粹以音樂人身份與香港對話的時刻。