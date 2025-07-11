王菲母女罕見合唱　竇靖童首部劇集主題曲發布　網民讚：聲線太配

天后王菲近年來鮮少「開嗓」，周五（7月11日），竇靖童主演的劇集發布主題曲，母女二人合作演唱引發廣泛關注。不少網民都激動表示「真好聽」，亦有網民認為母女二人聲線相似，「哪一句是菲姐？沒聽出來。」



竇靖童主演的劇集發布主題曲。（微博＠Leah童Dou）

歌曲由竇靖童作曲並參與作詞，王菲和竇靖童母女演唱。（微博＠Leah童Dou）

竇靖童。（微博＠Leah童Dou）

竇靖童。（微博＠Leah童Dou）

竇靖童。（微博＠Leah童Dou）

由竇靖童主演的劇集《她的生存之道》即將上線開播，7月11日，主題曲《你也在這裏》MV先行發布，MV片頭顯示，歌曲由竇靖童作曲並參與作詞，王菲和竇靖童母女演唱。

竇靖童發布MV時寫到，「用盡『拳力』準備了一份禮物，希望能帶給你們力量。」

據悉，這是竇靖童首次主演劇集。此前，她曾憑藉出演個人首部電影《第十一回》，獲得第9屆北京國際電影節天壇獎最佳女配角獎。

王菲唱《世界贈予我的》非常動聽。（央視）

不少觀眾都稱心中泛起陣陣漣漪。（央視）

王菲春晚妝容讓網民想起二十年前的「曬傷妝」。（微博）

王菲上一次登上春晚舞台還是2018年。（視覺中國）

2012年，王菲和陳奕迅在央視春晚對唱《因為愛情》。（影片截圖）

而55歲的王菲，則是繼春晚後罕見「開嗓」。今年，王菲時隔7年再登央視春晚，獻唱新歌《世界贈予我的》，其「髮際線腮紅」的妝容令不少粉絲，都夢回廿年前風靡一時的「曬傷妝」。

網民評論：

「兩個人音色太美了。」

「我菲今年營業額超標。」

「母女倆的聲線簡直太配了！」

「天后合體，這是要逆天啊。」

「我說哪部劇這麽大咖，能請動這倆人合唱，原來親閨女的劇。」

「真希望唱了片頭曲，就應該要唱片尾曲，因為好事要成雙的。」

「幾十年前，女兒在媽媽的歌裏咿咿呀呀；幾十年後，媽媽也終於在女兒的作品主題歌裏獻唱了。」

