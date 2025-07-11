王菲母女罕見合唱 竇靖童首部劇集主題曲發布 網民讚：聲線太配
撰文：孫聖然
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天后王菲近年來鮮少「開嗓」，周五（7月11日），竇靖童主演的劇集發布主題曲，母女二人合作演唱引發廣泛關注。不少網民都激動表示「真好聽」，亦有網民認為母女二人聲線相似，「哪一句是菲姐？沒聽出來。」
由竇靖童主演的劇集《她的生存之道》即將上線開播，7月11日，主題曲《你也在這裏》MV先行發布，MV片頭顯示，歌曲由竇靖童作曲並參與作詞，王菲和竇靖童母女演唱。
竇靖童發布MV時寫到，「用盡『拳力』準備了一份禮物，希望能帶給你們力量。」
據悉，這是竇靖童首次主演劇集。此前，她曾憑藉出演個人首部電影《第十一回》，獲得第9屆北京國際電影節天壇獎最佳女配角獎。
而55歲的王菲，則是繼春晚後罕見「開嗓」。今年，王菲時隔7年再登央視春晚，獻唱新歌《世界贈予我的》，其「髮際線腮紅」的妝容令不少粉絲，都夢回廿年前風靡一時的「曬傷妝」。
網民評論：
「兩個人音色太美了。」
「我菲今年營業額超標。」
「母女倆的聲線簡直太配了！」
「天后合體，這是要逆天啊。」
「我說哪部劇這麽大咖，能請動這倆人合唱，原來親閨女的劇。」
「真希望唱了片頭曲，就應該要唱片尾曲，因為好事要成雙的。」
「幾十年前，女兒在媽媽的歌裏咿咿呀呀；幾十年後，媽媽也終於在女兒的作品主題歌裏獻唱了。」
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