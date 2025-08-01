陳奕迅FEAR and DREAMS澳門站展覽　Eason講恐懼與夢想｜免費入場

陳奕迅《FEAR and DREAMS 澳門站主題展覽》｜陳奕迅（Eason）親揭內心恐懼與夢想，恐懼 : 怕死，因有太多嘢未完成；夢想 : 感恩，這三年得到很多愛。展覽廳精心打造大型主題展覽，為歌迷獻上一場融合回憶、藝術與互動的沈浸式體驗。任何人士，不論有沒有演唱會門票，都一律歡迎可以進展參觀及打卡留念。



陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，歷時近三年、跨越全球上演176場後，即將於澳門銀河綜藝館迎來最終章——最後6場盛大演出。為慶祝邁進182場這意義非凡的音樂旅程圓滿落幕，大會不僅選址澳門最大最新的銀河綜藝館內舉行演唱會，更於展覽廳精心打造大型主題展覽，為歌迷獻上一場融合回憶、藝術與互動的沈浸式體驗。任何人士，不論有沒有演唱會門票，都一律歡迎可以進展參觀及打卡留念，萬勿錯過。

是次Eason的主題展覽深刻呼應演唱會主題，除了有大型主題花牆，舞台場景一比一裝置《2001太空漫遊》太空艙、《告別娑婆》熔岩椅，塵大師3D公仔等等可讓歌迷合照留念之外，展覽共分多個不同部分 :

「FEAR and DREAMS巡演時光隧道」：紀錄了Eason近3年來於世界各地巡演的精彩回憶，讓歌迷朋友重新回顧整個巡演的旅程。

「FEAR and DREAMS主題自拍亭」：每張都罕有，拍下過，記住過，需要擁有！FEAR and DREAMS主題四格相，設計獨特，獨一無二！

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

「FEAR and DREAMS無限減壓室」: 演唱會周邊壓力球被無限放大! 繽紛色彩巨型壓力球放置於減壓鏡房之中，除了讓大家釋放壓力，還讓大家身處無限球海之中，打卡必去！

「FEAR and DREAMS實驗室」：恐懼並不是真實的！陳大師邀請你寫下自己的恐懼，並將其粉碎！繼而寫下你的夢想，好好留在心中。

陳奕迅主題展覽｜Eason：不想太早跟世界說bye bye

早前Eason就率先親臨展館體驗各個裝置，流連體驗近一小時。他由衷讚嘆團隊的用心：「好感謝公司的同事們準備這個展覽，花了很多心思，相信來看的朋友，無論有沒有曾經於不同地方看過或參與過這次巡演，都可以在這個地方尋找到很多屬於FEAR and DREAMS的感動。可以慢慢回憶那些曾經的難忘時光。」Eason對「FEAR and DREAMS無限減壓室」的巨型壓力球海和粉碎恐懼的互動裝置印象特別深刻，直呼「很過癮！很開心」，並親試玩主題四格相，大玩搞怪表情。

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》）（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

Eason於「FEAR and DREAMS實驗室」之中寫下了他渴望克服的恐懼——「怕死」。問他為什麼怕死？他直言是因為自己還有很多事想做：「我不是怕死，死了就死了，沒什麼好怕，也不是因為怕痛、怕很慘......我是覺得人生還有很多事想做，所以不想太早跟這個世界說bye bye，哈哈，所以寫了怕死。」

這次巡演結束後，他又將進入人生另一階段。Eason說：「人是要休息的，要鍛鍊一下身體，畢竟自己年紀不小了，要有好的身體才可以繼續去完成更多夢想，要愛自己，才可以愛別人嘛。」而在留下自己的DREAMS時，Eason寫下了「APPRECIATION （感恩）」一字。 他表示：「我很感恩，這三年內收穫了很多愛，有很多人很愛護我。除此之外，這幾年間大家看完這個Show，一看再看，他們得到一些感受再轉達給我，說這個演出對他們很有幫助。這對我來說是很意外很開心，我只是集中做好自己，分享一些自己的感受給大家，但意外地同時啟發到大家，能幫到大家抒發內心感受及情緒，幫到大家渡過一些難關，真的很難得。」

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

面對僅剩的最終6場演出，Eason坦言心情複雜：「通常來到最尾，都會比較緊張，但又同時會很開心。人人都會一樣，想到就『收工』了！一定會開心，因為壓力再沒那麼大了。我的壓力都是來自怕不能呈現好狀態、好演出給大家。當然來到最後，一定會很不捨得，但任何事都始終有終結一天.......」他深情總結這段非凡旅程：「這兩年多的經歷，真是很好。我會慢慢回味，也希望大家都有一些私人的畫面和感受珍藏在你們各自的腦中。當發覺生活沈悶或不順時，拿出來回味一下，會開心一些。」

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS澳門站主題展覽》（官方提供）

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陳奕迅 FEAR and DREAMS 主題展覽館

開放日期 : 8月1-3日、 8日-10日

開放時間: 15:00-20:00 （截止進場時間為 19:30）

8月5, 6日

開放時間 : 15:00-19:00 （截止進場時間為 18:30）

地點 : 銀河國際會議中心地面層Hall AB

