陳奕迅預告將推出「FEAR and DREAMS紀錄片」作為巡演結束禮物

陳奕迅（Eason）昨晚（6月15日）於海口完成第二場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會。適逢昨天是父親節，他以一曲《天下無雙》獻禮天下父親，並台上驚喜宣告於八月最終站（澳門），為歌迷準備了「小禮物」——巡演紀錄片，紀念這次Fear and Dreams世界巡迴演唱會，令歌迷驚喜萬分。

昨晚Eason於舞台上表示，「過去兩年多一直巡演，當中起起落落....所有在後面（幕後）發生的事情，我們由一開始便有一個團隊幫忙紀錄，在巡迴最終站，我會把這一個小小禮物分享給大家，大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己。 影片紀錄了很多喜怒哀樂， 希望你們會喜歡，謝謝海口的熱情，祝所有父親節日快樂。」然後為天下父親送上《天下無雙》一曲。歌迷聽到有紀錄片之後，無不驚喜萬分，歡呼拍掌表示非常期待。

這份Eason口中的禮物——《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片，貼身地記錄了他與團隊籌辦這次演唱會，7年來的心路歷程，Eason透露這部紀錄片始於2018年演唱會的概念萌芽，完整記錄了2018-2025年的巡演歷程，影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間，亦真實拍下台下幕後鮮為人知的經歷與掙扎，「這也是給我自己的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻。」

8月 《FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》將於澳門舉行終極6場演出，同步《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片首映及分享會亦會於8月5 日假澳門‧銀河綜藝館隆重舉行。 紀錄片首映將作公開售票，讓歌迷有機會於《FEAR and DREAMS》巡演最終站場館，通過巨型屏幕沈浸式體驗Eason這段7年跌宕起伏的旅程。紀錄片紀錄了Eason這7年間的喜怒哀樂，面對全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷...Eason與整個團隊如何一起迎接各種挑戰，克服困難，最終在全球各地成功呈現超過180場撼動人心的演出。 首映結束後，Eason更會親臨現場，與觀眾暢談巡演點滴，並邀請大家分享屬於自己的「FEAR and DREAMS」故事。有興趣先睹為快的觀眾，萬勿錯過！ FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片首映及分享會 。

日期： 2025年8月5日 (星期二)

時間： 19:00 - 21:00

地點： 澳門‧銀河綜藝館

票價（含紀念品）：

內場：HKD/MOP 880

看台：HKD/MOP 680

(票價以票務平台之定價為準)

開售日期： 2025年6月25日 上午11:00

官方售票平台： 銀河票務、大麥、貓眼