Apink演唱會2026香港加場｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

撰文：薯條 多娜
出版：更新：

Apink「The Origin : APINK」 亞洲巡迴演唱會香港站將於2026年4月19日（星期日）及加了20日(星期一)舉行，會在開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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Apink「The Origin : APINK」 亞洲巡迴演唱會香港站將於2026年4月19日（星期日）及20日星期一舉行。

Apink演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：4月19日（星期日）及20日(星期一)
演唱會時間：5PM(日)/8PM(一)
演唱會地點：AXA 安盛創夢館
門票價錢：HKD $1,799/$1,399/$999

Apink演唱會2026香港 | 門票詳情

公開發售平台 ：Trip.com、携程、大麥、KKTIX
公開開賣日期： 3月30日(一)
公開開賣時間：下午16時起

Apink演唱會2026香港 | 座位表

Apink演唱會2026香港座位表 IG@wanxing.mo.ltd

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