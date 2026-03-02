EXO演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
EXO「EXO PLANET #6」演唱會澳門站將於2026年5月22日 (星期五)、5月23日 (星期六)在銀河綜藝館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
EXO演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：5月22日 (星期五)、5月23日 (星期六)
演唱會時間：晚上8時（22日）、晚上7時（23日）
演唱會地點：銀河綜藝館
門票價錢：有待官方公佈
EXO演唱會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：有待官方公佈
公開開賣日期：有待官方公佈
公開開賣時間：有待官方公佈
EXO演唱會2026澳門 | 座位表
有待官方公佈
演唱會門票網購信用卡推介
恒生MMPOWER World Mastercard 主打網上零售簽賬有高達5%回贈！於Apple網店或App預訂iPhone 17更可享高達10%+FUN Dollars！另外，外簽幣簽賬有高達6%回贈！
>> 立即申請 <<
🎁新客戶經以下MoneyHero連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：
🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）
1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或
2. HK$800 惠康購物現金券；或
3. HK$800 蘋果禮品卡；或
4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或
6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
優惠受條款及細則約束。