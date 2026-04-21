歌手D4vd涉嫌謀殺肢解14歲女友不認罪　被控一級謀殺恐面臨死刑

現年21歲的美國樂壇新星D4vd（原名David Anthony Burke）於上周四4月16日，因涉嫌謀殺女友Celeste Rivas Hernandez被捕，D4vd於美國時間昨日（20日）首次上庭表明不認罪，法官表示已拒絕其保釋申請。

D4vd（原名David Anthony Burke）於4月16日（上周四），因涉嫌謀女友Celeste Rivas被捕。（Getty Images）

D4vd正式控以一級謀殺罪

事後洛杉磯檢察廳在記者會上宣布，原名David Anthony Burke的D4vd被正式控以一級謀殺罪，由於案件特殊，最高可判處終身監禁或死刑。檢察官還指控D4vd對未滿14歲的未成年少女施以猥褻性行為，並殘害屍體。檢察官亦於記者會上詳細講述案情，懷疑D4vd的殺人動機是防止女方揭露兩人的非法性關係，從而損害其音樂事業，並相信D4vd以利器殺害死者。

D4vd於美國時間昨日首次上庭表明不認罪。（Getty Images）

法官表示已拒絕D4vd保釋申請。（Getty Images）

D4vd名下電動車藏被肢解女屍

去年9月警方調查一宗洛杉磯拖車場的惡臭投訴時，發現D4vd名下的Tesla電動車車尾廂中藏有被肢解、嚴重腐爛的女屍，身份被確認為失蹤少女Celeste Rivas Hernandez。根據法醫報告，14歲的Celeste的遺體狀況駭人，不僅被斬首，四肢也被肢解成小塊，其中部分被凍結了。由於遺體嚴重腐爛，法醫起初甚至不能確定死者的性別，在這個情況下可能永遠都找不到死因。

洛杉磯檢察廳在記者會上宣布，原名David Anthony Burke的D4vd將被正式控以一級謀殺罪，由於案件特殊，最高可判處終身監禁或死刑。（Getty Images）

Celeste手指上與D4vd有同款紋身

Celeste的家人曾指出，Celeste於2024年4月失蹤時只得13歲，而Celeste的手指上有與D4vd相同的「Shhh...」紋身，而D4vd右手指上亦刺有同款紋身。當時警方相信Celeste在去年春天已遇害，遺體被冷藏了很久，直到去年9月才被放到車尾箱。

D4vd車尾箱內藏肢解女屍 歌詞MV高度吻合「殺人過程」樂迷感心寒

d4vd名下的Tesla電動車車尾廂中藏有被肢解、嚴重腐爛的女屍。（Getty Images）

另外，警方發現D4vd所居住的住所入面，有一個足夠存放屍體的巨型冰箱，屍體被發現後不久，洛杉磯警方就對該住所發出了搜查令。此外，D4vd被發現曾在去年春天去加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）一偏遠地區逗留了大半日，一位知情人士透露，當局有理由懷疑D4vd與同謀在那裡肢解屍體，然後帶回洛杉磯住所雪藏殘肢。