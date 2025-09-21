D4vd車尾箱內藏肢解女屍　歌詞MV高度吻合「殺人過程」樂迷感心寒

現年20歲的Z世代創作歌手d4vd（原名David Anthony Burke）憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，曾擔任Billie Eilish演唱會的開場嘉賓，音樂深受年輕人歡迎。本月9日在警方調查一宗洛杉磯拖車場的惡臭投訴時，發現d4vd名下的Tesla電動車車尾廂中藏有被肢解、嚴重腐爛的女屍，身份被確認為失蹤少女Celeste Rivas Hernandez，消息震驚大批網民。

Celeste的家人指出Celeste於2024年4月失蹤，當時她只得13歲，而Celeste的手指上有與d4vd相同的「Shhh...」紋身，而D4vd右手指上亦刺有同款紋身。女死者母親受訪時，透露女兒失蹤前她與一名叫「David」的男孩約會，但從未見過此人，而d4vd原名正是David。事件曝光後，有樂迷發現d4vd曾於2023年12月成名前寫了一首叫《Celeste》的情歌，網上亦出現兩人的親密合照。

Celeste於2024年4月失蹤，當時她只得13歲，而Celeste的手指上有與d4vd相同的「Shhh...」紋身。（X)

事件持續發酵，海量網民偵探上身，對比d4vd的歌詞後，更認為有幾首歌曲好像藏著驚人暗示。其中一首《Romantic Homicide》歌詞寫到「In the back of my mind, I killed you（在我的內心深處 我奪走了你的性命）」，而MV中亦出現殺死MV女主角的畫面，不禁讓人聯想到肢解案情。

MV女主角外形及捲曲髮型跟Celeste非常相似。（MV截圖）

在另一首歌曲《One More Dance》的MV中驚現疑似搬運屍體進車尾箱的畫面，令事件更加離奇恐怖。另外，在d4vd多個MV中，包括上述所提及的兩個MV，女主角無論樣貌及髮型都跟Celeste非常相似。事件引起大批網民熱議，更在社交平台上討論：「音樂來自生活💀」、「D4vd的音樂靈感來源就是生活」、「他每個MV女主角都長得像他女友」、「我原本還希望他是無辜的，但我現在完全看不到希望」、「聽到好心寒」。

MV中驚現疑似搬運屍體進車尾箱的畫面。（MV截圖）

MV女主角外形及捲曲髮型跟Celeste非常相似。（MV截圖）

不過有網民認為事件仍在調查中，不應胡亂猜測案情，並指雖然電動車登記在d4vd名下，並不代表他就是兇手，因車可能被借用或被偷，更指歌詞或MV不能代表什麼，加上事件發生時，d4vd正舉行巡迴演唱會。