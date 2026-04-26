男模指控被Katy Perry當眾除褲露下體　接連負面新聞天后形象插水

撰文：關穎賢
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樂壇天后Katy Perry早前被澳洲女星Ruby Rose指控性侵後，再有受害人出面大爆曾被她侮辱及非禮。曾參與拍攝Katy經典歌曲《Teenage Dream》MV的男模特兒兼演員Josh Kloss，近日接受外媒訪問時，大爆14年前遭Katy當眾除褲及露出下體。

Katy Perry早前被澳洲女星Ruby Rose指控性侵。（IG圖片）
Ruby Rose指曾在多年前墨爾本的夜店被Katy Perry拉開內褲並用私密處做出猥褻還有不當的身體接觸，導致她當場嘔吐。（IG圖片）

男模指控被Katy Perry當眾除褲

Josh Kloss接受《Page Six》訪問時，透露與Katy Perry於2010年拍攝《Teenage Dream》的MV時建立了友誼。2年後獲邀參加Katy Perry御用造型師Johnny Wujek的生日派對，到場時Katy Perry向他熱情地打招呼，正當他想將朋友介紹給Katy Perry時，Katy突然脫下他的褲子和內褲，令其下體露出，對此他尷尬又震驚，可惜Katy Perry只顧狂笑。

Josh Kloss曾於2010年拍攝Katy Perry的歌曲《Teenage Dream》MV。（MV截圖）
當時兩人在MV中有大量親密場面。（MV截圖）

Josh表示大家可能認為只是開玩笑，但他重申與Katy Perry並非存在着嬉鬧成份的密友關係，而她的做法只令她感到被羞辱。其後他曾在2019年在IG公開提及此事，原本以為沒有人會關心此事，見Ruby Rose指控Katy性侵，被Katy Perry強烈否認指控，令他意識到勇敢公開事實及解釋自己的重要性。

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