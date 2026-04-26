男模指控被Katy Perry當眾除褲露下體　接連負面新聞天后形象插水

樂壇天后Katy Perry早前被澳洲女星Ruby Rose指控性侵後，再有受害人出面大爆曾被她侮辱及非禮。曾參與拍攝Katy經典歌曲《Teenage Dream》MV的男模特兒兼演員Josh Kloss，近日接受外媒訪問時，大爆14年前遭Katy當眾除褲及露出下體。

Katy Perry早前被澳洲女星Ruby Rose指控性侵。（IG圖片）

Ruby Rose指曾在多年前墨爾本的夜店被Katy Perry拉開內褲並用私密處做出猥褻還有不當的身體接觸，導致她當場嘔吐。（IG圖片）

男模指控被Katy Perry當眾除褲

Josh Kloss接受《Page Six》訪問時，透露與Katy Perry於2010年拍攝《Teenage Dream》的MV時建立了友誼。2年後獲邀參加Katy Perry御用造型師Johnny Wujek的生日派對，到場時Katy Perry向他熱情地打招呼，正當他想將朋友介紹給Katy Perry時，Katy突然脫下他的褲子和內褲，令其下體露出，對此他尷尬又震驚，可惜Katy Perry只顧狂笑。

Josh Kloss曾於2010年拍攝Katy Perry的歌曲《Teenage Dream》MV。（MV截圖）

當時兩人在MV中有大量親密場面。（MV截圖）

Josh表示大家可能認為只是開玩笑，但他重申與Katy Perry並非存在着嬉鬧成份的密友關係，而她的做法只令她感到被羞辱。其後他曾在2019年在IG公開提及此事，原本以為沒有人會關心此事，見Ruby Rose指控Katy性侵，被Katy Perry強烈否認指控，令他意識到勇敢公開事實及解釋自己的重要性。