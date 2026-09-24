BABYMONSTER演唱會2027香港加場｜門票優先公售攻略+連結+座位表
BABYMONSTER[춤 (CHOOM)] 演唱會將於2027年1月9日（星期六），加開10日一場，在亞洲博覽館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
BABYMONSTER演唱會2027香港丨詳情
演唱會日期：2027年1月9日（星期六）、10日(加場)
演唱會時間：6pm
演唱會地點：亞洲博覽館-Arena
門票價錢： HKD 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,399 / 999 / 799 (全坐位 All-Seated)
BABYMONSTER演唱會2027香港丨加場門票公售
優先訂票平台：Cityline
優先訂票時間：2026年9月25日(星期五) 11am 開始
BABYMONSTER演唱會2027香港丨座位表
BABYMONSTER演唱會2027香港丨交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。