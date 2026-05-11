霜月はるか演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
霜月はるか「霜月はるか 20th Anniversary Live Tour 〜Ashioto Step by Step〜」演唱會將於2026年7月28日（星期二）在新蒲崗PORTAL舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
霜月はるか演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：7月28日（星期二）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：新蒲崗PORTAL
霜月はるか演唱會2026香港 | 公售
公開發售平台：KKTIX
公開開賣日期：5月22日（星期五）
公開開賣時間：中午12時
門票價錢：VIP HK$980 （限定150張）及普通票HK$680
VIP特典：
1. 於前排座位觀賞
2. 紀念Pass乙個 (連頸繩)
3. 霜月遙親筆簽名明信片乙張 (由工作人員派發)
4. 可於完場後跟霜月遙單獨合照
演唱會門票網購信用卡推介
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4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或
6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
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