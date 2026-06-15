Des Bishop棟篤笑2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

Des Bishop香港棟篤笑將於2026年10月31日(星期六)在TIDES舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日

優惠碼：HK01USER

Des Bishop香港棟篤笑海報（IG@livenationhk）

Des Bishop棟篤笑2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年10月31日(星期六)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES

門票價錢：HKD 599 (All Seated)

TIDES座位表參考圖（網上圖片）

Des Bishop棟篤笑2026香港 | 藝人官網優先訂票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.06.23（四）12pm - 11:59pm

Des Bishop棟篤笑2026香港 | 滙豐Mastercard優先預售門票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.06.24 (三) 12pm - 11:59pm

Des Bishop棟篤笑2026香港 | Live Nation會員優先訂票

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：2026.06.25 (四) 12pm - 11:59pm

Des Bishop棟篤笑2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Ticketflap

公開開賣日期：2026年6月26日 (星期五）

公開開賣時間：中午12時起