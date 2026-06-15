Des Bishop棟篤笑2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
Des Bishop香港棟篤笑將於2026年10月31日(星期六)在TIDES舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日
優惠碼：HK01USER
Des Bishop棟篤笑2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年10月31日(星期六)
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：TIDES
門票價錢：HKD 599 (All Seated)
Des Bishop棟篤笑2026香港 | 藝人官網優先訂票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026.06.23（四）12pm - 11:59pm
Des Bishop棟篤笑2026香港 | 滙豐Mastercard優先預售門票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026.06.24 (三) 12pm - 11:59pm
Des Bishop棟篤笑2026香港 | Live Nation會員優先訂票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026.06.25 (四) 12pm - 11:59pm
Des Bishop棟篤笑2026香港 | 公開發售
公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年6月26日 (星期五）
公開開賣時間：中午12時起