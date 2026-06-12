古天樂演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

古天樂（古仔）早年曾短暫進軍樂壇，於2000年至2004年間推出過四張唱片，留下多首膾炙人口的經典作。當中最為人熟悉的，必定要數《天命最高》、《男朋友》以及洗腦神曲《今期流行》等。在2018年憑與謝安琪合唱的《(一個男人) 一個女人和浴室》，奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，成為香港樂壇一時佳話。

古天樂。（IG@kootinlok_louis）

古天樂《LOUIS KOO MY FIRST SHOW》演唱會將於2026年8月21-22日（星期五、六）在紅磡香港體育館舉行，會在Cityline、Klook優先開賣門票，並會在Urbtix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

古天樂《LOUIS KOO MY FIRST SHOW》演唱會將於2026年8月21-22日（星期五、六）在紅磡香港體育館舉行（IG@kootinlok_louis）

古天樂演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月21-22日（星期五、六）

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HK$1080/880/680/480

古天樂演唱會2026香港 | DBS信用卡獨家優先訂票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年6月26日（星期六）

古天樂演唱會2026香港 | Klook獨家套票預售

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：2026年6月29日（星期一）

古天樂演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Urbtix

公開開賣日期：2026年7月3日（星期五）

公開開賣時間：待官方公佈

古天樂演唱會2026香港 | 座位表

正式座位圖暫未公佈，請先參考羅志祥《SHOW LO 30th World Tour Concert—Hong Kong》演唱會的座位表

正式座位圖暫未公佈，請先參考羅志祥《SHOW LO 30th World Tour Concert—Hong Kong》演唱會的座位表（FB@特高娛樂制作有限公司）

古天樂演唱會2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

古天樂演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站