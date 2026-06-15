陳粒8月紅館開騷！頭場45分鐘秒殺即加場　播放量破50億齊名王菲

被樂評人譽為「民謠界爆曲製造機」、Apple Music形容為「華語樂壇一朵野生花」嘅內地唱作女神陳粒，正式宣布將於2026年8月8日首次登上紅磡香港體育館，舉行 「一粒」十週年巡迴演唱會香港站。



陳粒首登紅磡香港體育館舉行十週年巡迴演唱會。（公關提供）

陳粒歌曲總播放量突破50億次

出道十年，陳粒交出九張專輯、超過170首作品，曲詞幾乎全部一手包辦。你可能未聽過佢個名，但你一定喺某個角落聽過佢嘅歌——〈奇妙能力歌〉、〈易燃易爆炸〉、〈小半〉、〈走馬〉、〈虛擬〉等，每一首都係無數年輕人嘅青春背景音樂。

於內地網易雲音樂，陳粒歌曲總播放量突破50億次，與王菲、孫燕姿、莫文蔚、楊千嬅等天后級歌手齊名，係少數打入 「50億俱樂部」 嘅女歌手之一。Apple Music更曾形容佢「幾乎一夜之間紅到讓人嫉妒」。去年五月天上海演唱會，更邀請陳粒擔任嘉賓，與阿信合唱《小半》，全場沸騰，實力備受肯定。

陳粒歌曲總播放量突破50億次。（公關提供）

陳粒香港場演唱會頭場45分鐘秒殺即加場

陳粒「一粒」十週年巡迴演唱會自2025年7月從北京啟程，至今已走過上海、杭州、南京、西安、濟南、重慶、廈門、深圳、蘇州、武漢等11座城市，累積舉辦 16場演出，場場爆滿 ，呢股「一粒」旋風終於殺到嚟香港——香港站頭場於6月10日早上開售，火速售罄，主辦單位即日宣布加開 8月9日一場！樂迷驚嘆：「果然是〈易燃易爆炸〉、〈奇妙能力歌〉嘅歌后！」

今次巡演取名 「一粒」 ，來自陳粒嘅巧思——既是回溯十年前嗰個「獨立音樂一粒塵埃」，亦是展現經過十年淬鍊自成一體的詩意星球。一粒，是起點，也是無限；既渺小，又藏著萬物生長的可能。

陳粒香港場演唱會頭場45分鐘秒殺即加場。（公關提供）

全場演出四十餘首作品橫跨十年心路歷程

全場演出超過四十首歌，從〈奇妙能力歌〉、〈易燃易爆炸〉、〈走馬〉、〈小半〉、〈虛擬〉，到近年〈空空〉、〈世界正中〉、〈果實〉等代表作——串聯起從鋒芒初現、肆意飛揚，到從容通透嘅成長軌跡。

山水雲霧化為流動詩意，以自然意象為核心，運用層層疊疊雲霧網結構，將山、水、雲、霧幻化成流動詩意場域。虛實之間，重新定義現場音樂想像邊界。

新銳設計師聯手，每場不同多位新銳設計師聯手，每一場都以極具解構感嘅不同服飾，將音樂嘅野性張力與東方哲思化為視覺語言。

陳粒首登紅磡香港體育館舉行十週年巡迴演唱會。（公關提供）

灑脫與溫柔並存：陳粒的靈性音樂世界

陳粒嘅音樂無法被簡單分類——民謠、流行、電子、世界音樂，佢穿梭於唔同風格之間，卻總能保持自己獨特嘅「陳粒味」。Apple Music評價她為「不按理出牌的『意外性』」。佢曾言：「我不追求情懷，只求好聽。」亦從不定義自己：「不需要標籤。如果要有一個標籤，那就是『陳粒』。」

有豆瓣樂評人這樣形容：「陳粒的聲音時而性感，時而溫柔，既可以唱得灑脫帥氣，又可以唱得清新乾淨。彷彿擁有一種奇妙能力，讓其作品充滿着靈氣。」