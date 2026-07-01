側田演唱會2026珠海｜門票攻略＋購票連結＋座位表

側田《再一起COME TOGETHER》珠海演唱會將於2026年8月15日（周六）在珠海國際會展中心展廳3/4廳舉行，會在大麥/貓眼/攜程/票星球/票雲開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



側田《再一起COME TOGETHER》珠海演唱會海報（IG@acomedia.one）

側田演唱會2026珠海 | 詳情

演唱會日期：8月15日（周六）

演唱會時間：晚上7點30分

演唱會時間：珠海國際會展中心展廳3/4廳

門票價錢：人民幣¥1280¥980/¥780/¥580/¥380

側田（IG@justin.looo）

側田演唱會2026珠海 | 公開發售

公開發售平台：大麥/貓眼/攜程/票星球/票雲

公開開賣日期：7月9日(四)

公開開賣時間：下午1點59分起

側田演唱會2026珠海 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。