蔡依林演唱會2026廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
蔡依林《PLEASURE》巡迴演唱會將於2026年8月7日（星期五）及9日（星期日）在廣東省奧林匹克體育中心體育場舉行，有待官方公布公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
蔡依林演唱會2026廣州 | 詳情
演唱會日期：2026年8月7日（星期五）及9日（星期日）
演唱會時間：19:00
演唱會地點：廣東省奧林匹克體育中心體育場
門票價錢：CNY ¥490／790／990／1390／1690
蔡依林演唱會2026廣州 | 公開發售
公開發售平台：大麥APP / 貓眼
公開開賣日期：有待官方公布
公開開賣時間：有待官方公布
蔡依林演唱會2026廣州 | 座位表
官方暫未出座位表，實際以官方發布為準。
蔡依林演唱會2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。